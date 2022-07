Entornointeligente.com /

Guido Manini Rios.(archivo marzo de 2022)

Foto: Ernesto Ryan

Cabildo Abierto muestra cautela ante posible TLC con China y pide negociar desde el Mercosur, «no como país chico y aislado» Publicado el 19 de julio de 2022 Partidos políticos 2 minutos de lectura El partido socio de la coalición pretende acceder a información sobre el estudio de factibilidad y las negociaciones; «quiero saber qué se nos pide a cambio», dijo Manini Ríos. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes «Nuestro partido tiene diferencias en muchos temas con el Partido Nacional y el Colorado», dijo el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, en una entrevista con el medio argentino La Política Online , que se publicó este martes. La instancia sirvió para que Manini expusiera la visión cauta que tiene CA respecto de un posible tratado de libre comercio (TLC) con China, objetivo del gobierno de Luis Lacalle Pou, y también para que ratificara que su partido prioriza el Mercosur.

«Si yo tuviera que optar entre China y el Mercosur, elijo el Mercosur, eso lo digo claramente en Montevideo, Buenos Aires y en todos lados», declaró Manini al medio argentino. De cara a la cumbre del bloque que comenzará este miércoles y que tendrá una instancia entre presidentes el jueves, cuando en Asunción (Paraguay) el local entregue la presidencia pro témpore del bloque a Uruguay, el líder cabildante anticipó que «seguramente» el gobierno argentino sea el «más crítico» porque «tiene una posición más intransigente a la hora de admitir que un socio actúe por fuera».

De fondo está la discusión entre los socios del Mercosur sobre la apertura comercial y la idea de flexibilizar la normativa, para permitir acuerdos individuales sin necesidad de negociar de forma conjunta todos los países. El gobierno uruguayo pretende esa flexibilización; sin embargo, CA plantea que «no es válido que Uruguay se corte solo». En esa línea, Manini aseguró que «no nos sirve un TLC con nadie extracontinental si eso significa una ruptura con el Mercosur».

Fuentes del partido socio de la coalición dijeron a la diaria que la cautela en torno al tema que muestra CA responde a la falta de información sobre la negociación y el estudio previo, donde se evaluó los sectores beneficiados y afectados. Es que CA no tiene representantes de peso en la cancillería ni tampoco en el Ministerio de Economía y Finanzas, que encabezaron las conversaciones con China, ni tampoco tuvo acceso a información desde Presidencia sobre el tema.

«CA no se va a pronunciar hasta no tener esa información», dijo una fuente, y agregó que sería bueno una «instancia de conversación interna de la coalición» para saber «qué criterios y orientaciones» seguirán los negociadores del gobierno.

En esa línea, Manini dejó dos frases en la entrevista con La Política Online : «No sé si es bueno o malo [el TLC con China] porque hasta que sepamos los términos y conozcamos los beneficiados y perjudicados no puedo emitir juicio sobre algo que no lo sé, quiero saber qué se nos pide a cambio»; y «no es acordando con China a cualquier condición», porque «acá nadie regala nada y si hay un acuerdo es a cambio de algo y eso es lo que no sabemos».

«El camino», según CA, es «avanzar [con China] en un acuerdo que defienda al bloque y permita alianzas comerciales», y su líder recordó el TLC que Uruguay firmó con México en 2003, «de común acuerdo con el resto» de los socios que permitieron la negociación individual. Sobre este punto, la fuente señaló que se debe buscar una salida «política» y no ingresar en un debate jurídico sobre la vigencia o no en el Mercosur de la resolución 32/00 del 2000, que para Argentina determina la imposibilidad de acuerdos individuales.

«Yo soy de la idea de que si queremos ser sujeto de nuestra historia y no objeto, como venimos siendo, la única forma es a través de un bloque fuerte que pueda negociar más o menos en condiciones similares con los otros grandes bloques o estados continentales como Estados Unidos o China. Para hablarles de igual a igual, para que nos escuchen, hay que actuar como bloque y no como un país chico y aislado», remató Manini.

