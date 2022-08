Cabello rechazó «campaña» sobre migración venezolana y el Darién

Entornointeligente.com /

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se pronunció en contra de «la campaña» que a su juicio pretendían impulsar algunos sectores sobre la migración de venezolanos en la selva del Darién ubicada en Panamá. «¡Se acabó el Darién! ¿Qué cosas no? Nosotros no tenemos nada que ver con el Darién», destacó, al asegurar que la selva se encuentra ubicada entre Colombia y Panamá no tiene que ver con Venezuela. «No sólo son venezolanos los que están ahí», dijo Cabello durante la rueda de prensa ofrecida por la Dirección Nacional de esa organización política. Cabello subrayó que es «bien extraño que venezolanos después de ver la realidad, de ver lo ocurre en países como Colombia durante el mandato de Duque, de campañas de odio, escuchamos a la alcaldesa de Bogotá, señalando a los venezolanos de cualquier cantidad cosas… Una campaña contra los venezolanos y todavía haya gente que quiera irse; cuando saben que aquí en Venezuela está su hogar». Cabello sobre Requesens En cuanto a la sentencia dictada en días recientes al político de oposición Juan Requesens, de 8 años de prisión por el presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, afirmó que el político opositor se acogió a la delación para bajar su condena.

«Requesens se sometió a la delación, por eso es que a Requesens solo le dan ocho años, eso no se ha dicho», indicó Cabello, al tiempo que acotó que una persona que se acoge a la delación es tomada en cuenta en la hora de la pena.

«No nos echen la culpa a nosotros. A los nuestros tenían que matarlos, no se acogían a ninguna delación. A Jorge Rodríguez lo mataron. A Alberto Lovera lo mataron, y no delataron a nadie», comentó Cabello.

Agregó que en grupos opositores del país ponen al frente de tareas a gente que no tiene ningún tipo de formación para cumplirla.

Con información de M4f y EU

