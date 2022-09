Cabello: No tienen ningún efecto las amenazas de nuevas sanciones

Entornointeligente.com /

«A estas alturas no tienen ningún efecto las amenazas de nuevas sanciones a un pueblo que le han hecho de todo por parte del Gobierno norteamericano», así lo dijo Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, (Psuv).

Durante una rueda de prensa este lunes refutó el hecho de que el país «no combate el narcotráfico».

«¿No colaboramos?, No, es que no estamos a la orden de EEUU, que es otra cosa. Aquí tenemos una lucha a muerte contra los carteles de drogas. Y ellos nos amenazan con sanciones, ¿a estas alturas de partido? Es muy triste que todavía el Gobierno norteamericano no se haya dado cuenta que en Venezuela esas amenazas no funcionan».

Apertura fronteriza con Colombia

Sobre la pronta reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, el venidero 26 de septiembre, el dirigente manifestó que el Psuv acompaña las declaraciones y posición del presidente Nicolás Maduro Moros, quien tiene las atribuciones constitucionales en materia internacional.

Comentó que es una buena y gran expectativa lo que existe entre ambos países en la normalización de relaciones diplomáticas y más aún en la frontera viva que existe en los límites físicos de ambas naciones bolivarianas.

Insistió que la apertura conjunta de la frontera, además del tema comercial, refleja el área fundamental de lo social, «una frontera que está allí, viva».

Dijo que ahora hay una oportunidad para la paz, en el que ambos gobiernos están trabajando para revisar lo que haya que cambiar para mejorar los lazos binacionales.

Puso como ejemplo la decisión de la Cámara de Comercio de Bogotá, que ya reconoció la nueva directiva de Monómeros, designada por Venezuela tras recuperar la empresa que fue destruida por la oposición venezolana que lidera Juan Guaidó.

«Afortunadamente, la voluntad política se ha impuesto sobre quienes jugaban al odio, a la antipolítica, gente que se está mordiendo los dedos ahora», precisó.

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/Fr9gVHN4A436nOIw6sepgk

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Lea También: EEUU advierte intensificar sanciones a Venezuela si no retoman diálogo Maduro cada vez más cerca de tomar el control de Monómeros

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com