Cabello: «Las protestas que están pasando en Latinoamérica son culpa del FMI»

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aseguró este sábado que las recientes protestas que se han suscitado en varios países de Latinoamérica son culpa del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En declaraciones a los medios ofrecidas desde la Esquina de Carmelitas en Caracas, el líder oficialista hizo énfasis en las protestas que han ocurrido en Chile y Ecuador. Expresó que la culpa de las mismas es del FMI y de las políticas neoliberales que ellos les imponen a los países.

Los pueblos están despertando. No hay que ser muy inteligente, ni estar pagando a nadie como dicen ellos que nosotros estamos financiando gente. En Colombia es insostenible de acuerdo a la política que lleva Iván Duque y el paraco Álvaro Uribe, en Chile ahí están en la calle atropellando y persiguiendo a la gente. En Ecuador ¿cuántos muertos?, en Honduras, en Haití llevan cuatro meses sin gasolina. Hoy los pueblos pagan las consecuencias. América está dando lecciones”, sentenció Cabello.

En cuanto a Chile, el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), comentó que “lo que hace Sebastián Piñera con su nación es lo mismo que hizo Pinochet en su momento”.

El destino final de este camino es la victoria. Nosotros no estamos aislados del mundo, al contrario, cada día Venezuela está más consolidada. Los liderazgos de este mundo están en Rusia y en China, no en Estados Unidos. Apenas estamos en la etapa de brisa y no la detiene ni Almagro, ni el Grupo de Lima. Vamos por un huracán bolivariano. Lo que está pasando en Perú, Chile, Argentina, Honduras, es apenas un huracán. Estamos apenas en una brisita. Eso va a reventar porque tienen una sobredosis de neoliberalismo”, agregó.

