Cabello insiste nuevamente en que oposición no celebrará primarias

Brian Contreras| TalCual

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reiteró en que la oposición mayoritaria no logrará celebrar las elecciones primarias necesarias para definir un candidato unitario que se mida contra el chavismo en los comicios presidenciales de 2024.

La advertencia —casi a modo de premonición— de Cabello fue manifestada durante la 400º edición de Con El Mazo Dando como respuesta a un tuit publicado por la cuenta de TalCual, parte de un hilo sobre un análisis del estado de las candidaturas de oposición de cara al proceso de primarias.

El tuit indicaba, en concreto, que un aspecto a tomar en cuenta para la elección del candidato unitario de oposición sería el costo de las primarias, recordando que en la escogencia para las presidenciales de 2012, los aspirantes tuvieron que pagar una cuota de inscripción que se utilizó para financiar la votación.

Cabello negó este discurso y garantizó que el evento electoral fue financiado directamente por Estados Unidos. Además de que adelantó su predicción de que la oposición será incapaz de organizar el evento. Según el dirigente chavista, es imposible que se pongan de acuerdo.

«Ya lo he dicho antes aquí. No va a haber primarias de la derecha. Ellos no se pueden poner de acuerdo sobre quién va a regir esa votación. Unos quieren que sea el CNE (Consejo Nacional Electoral), otra señora dice que sin CNE; otros quieren voto exterior, otros dicen que no servirá para unir o que la fecha tiene que ser ahorita», especuló.

Las declaraciones de Cabello, quien parece aseverar de buenas a primeras que este proceso no ocurrirá, no son aisladas. Ya en el pasado pronunció el mismo discurso y catalogó de «imposible» que el proceso se completara.

Cabello cree que la resolución de la elección de un candidato para la oposición será a través de la imposición de un nombre, en lugar de un proceso de votación. «No se van a poner de acuerdo. No habrá consenso, sino imposición de un candidato», sentenció.

La «broma» contra Cabello Como nota curiosa de la jornada, durante la transmisión del programa vía YouTube, el chat en vivo se inundó de mensajes de simpatizantes del podcast Escuela De Nada, elaborado por los comediantes venezolanos Leonardo Rojas, Ignacio Redondo y Christopher Andrade.

Al momento de la transmisión, el grupo de comediantes también desarrollaba una transmisión en vivo de su podcast, con la coincidencia de que tal y como con el programa de Cabello, también se trataba de su edición Nº 400.

Debido a la coincidencia y a modo de broma, los miembros de Escuela de Nada pidieron a sus simpatizantes que se dirigieran al chat de Con El Mazo Dando y solicitaran a Cabello, de forma irónica, que permitiese elaborar una edición del podcast en suelo venezolano.

Esta petición se debe a que el propio líder del Psuv dirigió comentarios contra uno de los comediantes, Nacho Redondo, a finales de 2017, precisamente en una edición de Con El Mazo Dando. Cabello recriminó a Redondo por una rutina en la que el comediante hacía un «chiste» sobre personas con discapacidad.

«Eres una basura. Seguro que mañana dice que es un perseguido político. Tienen el cerebro lleno de cucarachas. Váyanse para Estados Unidos. Allá si los quieren y los van a aplaudir», decía el dirigente chavista.

A raíz del precedente, los fanáticos del podcast inundaron el chat del streaming de Con El Mazo Dando con los mensajes «Queremos a EDN en Venezuela», «#FreeNacho», «Diosdado, deja regresar a Nacho», mezclados entre algunos insultos. La cantidad de usuarios conectados a la transmisión se elevó de 4.000 a 5.700 durante estos minutos.



