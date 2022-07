Cabello: Hay compañeros que le tienen miedo a la denuncia del pueblo

Entornointeligente.com /

Este lunes, durante la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el primer vicepresidente de la tolda política, Diosdado Cabello, criticó que existen «compañeros revolucionarios» que tienen miedo a la denuncia del Pueblo.

«Hay compañeros revolucionarios que le tienen miedo a la denuncia del Pueblo, que no les gusta que le digan que esto no es está funcionando y amenazan a quienes le digan que esto no está funcionando; a quien no le guste que se retire de esos cargos, pues», enfatizó Cabello.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

