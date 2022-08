Cabello exigió a Argentina devolver el avión «lo más pronto posible»

Entornointeligente.com /

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, exigió este lunes al gobierno de Argentina, Alberto Fernández, que devuelva de forma «inmediata» el avión iraní-venezolano retenido en Buenos Aires desde el pasado mes de junio.

En una rueda de prensa, Cabello aseguró que la retención del avión corresponde a un «tema político» y acuso a Fernández de «querer adueñarse de los bienes del país» e «incumplir las normativas del derecho internacional».

«Desde aquí exigimos la devolución del avión venezolano al gobierno del señor Fernández y que lo devuelva a nuestro territorio lo más pronto posible (…) no lo queremos dentro de cinco años, lo queremos ya», enfatizó el diputado durante la rueda de prensa.

Declaró que «Fernandez es el único responsable de lo que pase con el avión y sus tripulantes venezolanos» e informó que este martes miembros del personal de la aerolínea Conviasa marcharán hasta la Asamblea Nacional para exigir al gobierno argentino que devuelvan la aeronave, modelo Boeing 747.

El avión, retenido desde el pasado 6 de junio, transportaba autopartes para empresas locales y actualmente se encuentra retenido a las afueras de la capital argentina, mientras que sus tripulantes; 14 venezolanos y cinco iraníes, permanecen en libertad, pero sin sus pertenencias y documentos que fueron retenidos por la justicia federal.

Prosiguió diciendo «Yo anuncio que ellos tienen unos barcos nuestros, el gobierno de Macri no los quiso entregar, pero Macri se suponía que no los iba a entregar, pero como la política del señor Fernández es darle continuidad a todo lo que hizo Macri, él igual no nos ha querido entregar los barcos de Venezuela; no hay diferencia entre lo que él hace o pudiera hacer el señor Macri, ninguna diferencia», puntualizó Cabello.

