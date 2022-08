Cabello asegura que la justicia venezolana y colombiana actuarán en caso de Monómeros

Entornointeligente.com /

Caracas.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la justicia venezolana, así como la colombiana actuarán pronto en el caso de las personas involucradas ilegalmente en Monómeros, en referencia a la directiva nombrada por el opositor Juan Guaidó.

«Me da la impresión que la justicia colombiana va a comenzar a actuar ahorita. Ya se desaparecieron los venezolanos que estaban nombrados en Monómeros, ahora no dicen donde están», sostuvo Cabello respondiendo una pregunta en la rueda de prensa trasmitida por VTV este lunes.

Agregó que si ellos dicen que Monómeros generaba ganancias, por lo cual «no se entiende por qué no lo invertían en Venezuela», amparados en un «fulano estatuto».

«Esperemos que las relaciones con Colombia se regularicen, gente que estamos solicitando la extradición por delitos cometidos contra nuestro pais, asesinos y ladrones, que serán juzgados por justicia nacional y la colombiana», dijo.

Aseguró también que los que están fuera y aspiran ser candidatos de primarias «están inhabilitados moralmente para ejercer cargos y no podrán inscribirse para las venideras primarias para elegir candidato a Presidente».

Dijo que Carlos Ocariz se presenta como el candidato bueno de la oposición y «a nosotros nos sirve ese desastre de la oposición. No van a hacer primarias. Eso no va a tener ninguna validez». Dice que al iniciarse la actuación de la justicia, no se prodrá olvidar lo que hicieron hace 2 o 3 años los actores internacionales y nacionales. «Si quieren diálogo, que se garantice Petrocaribe».

Refirió que el Grupo de Lima está desaparecido y auguró que el 1 de enero próximo se acabará su último miembro y «ese grupo con sus malas intenciones».

A las actuaciones internacionales también endosó el caso de los venezolanos retenidos en el caso del avión de una filial de Conviasa.

«Están retenidos injusta e ilegalmente en Argentina, no pasa nada para estas instancias internacionales como la ONU, mantenida por EEUU y la OEA que no existe, porque están involucrados bienes de Venezuela. Es una fijación por nuestro país, liberaron la carga, pero no a los tripulantes. Estamos acostumbrados a luchar así y no rendirnos, y esperamos que los venezolanos retenidos vuelvan a su patria y el avión regrese a Venezuela», manifestó.

27 de agosto

Cabello informó este lunes que se realizaron un total de 266.927 asambleas de base para la elección de los jefes y jefas de calle de todo el país.

Cabello precisó que en el proceso participaron 46.551 comunidades, 1.142 parroquias y 14.310 Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH).

«Hemos estado desplegados en Venezuela, con la juventud del partido evaluando todo el proceso, y tenemos que sentirnos orgullosos por los resultados del fin de semana», expresó Cabello.

El líder político destacó la participación de las mujeres y la juventud, reseñando el caso de dos personas de 15 y 16 años de edad, elegidos como jefes de sus calles en las parroquias San Agustín y Santa Rosalía de Caracas.

Resaltó que el proceso de selección se realizó en total tranquilidad sin reportes de alteración del orden público.

Invitó a toda la militancia y población del país a participar, el próximo sábado 27 de agosto a las 2:00 pm, en las asambleas para elegir a los equipos de las comunidades: Jefe de comunidad y equipo de trabajo.

Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com