Cabello: amenaza de nuevas sanciones no tiene ningún efecto en Venezuela

Entornointeligente.com /

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo que Estados Unidos amenaza a Venezuela con más sanciones y a esta alturas, no tiene sentido.

«A estas alturas del partido, yo creo que eso no tiene ningún efecto, a un Pueblo que le ha hecho de todo el imperio norteamericano. Al contrario, refuerza aún más la conducta y el proceder antimperialista nuestro», expresó.

Asimismo, sostuvo que es muy triste que todavía el gobierno norteamericano no se haya dado cuenta que aquí en Venezuela eso no funciona, «aquí hay un Pueblo que decidió ser libre, hay un gobierno que se respeta y respeta a los demás y esas presiones a nosotros no nos van a influir para nada».

Cabello, acotó que Estados Unidos saca una lista y dicen que Venezuela es uno de los países que no colabora con la lucha del tráfico de drogas. «No colaboramos no, no estamos a la orden de Estados Unidos, eso es algo muy diferente», expresó.

«Aquí tenemos una lucha a muerte contra los carteles de droga y Estados Unidos nos amenaza con sanciones. Les duele la cantidad de decomisos de drogas que hemos hecho nosotros aquí en Venezuela y que seguiremos haciendo», agregó.

Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

LINK ORIGINAL: El Universal

Entornointeligente.com