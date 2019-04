BVC negoció más de Bs 7.470 millones durante la semana

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Caracas. — La Bolsa de Valores de Caracas (BVC), informó que cerró la semana con un monto negociado de 7 mil 470 millones 957 mil 870 bolívares.

En su más reciente boletín, la organización reveló que en ese lapso, se efectuaron operaciones en las que se negociaron 43,21 millones de acciones de empresas privadas venezolanas en 1.145 operaciones de compra venta.

Asimismo especificó en el reporte, que en el mercado a plazo se concretaron negocios por un monto de 4 mil 995 millones 340 mil 149 bolívares, como resultado de la transacción de 35,79 millones de acciones en 44 operaciones.

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, IBC, abrió el período –comprendido entre el 8 y 12 de abril– en 8.833,81 puntos y la cerró en 10.318,79 puntos, con una variación de 265,92 puntos, lo se significó una subida de 26,81%, en continuación de la línea ascendente que lleva en 2019, refirió el documento.

Mayor movimiento

La Bolsa destacó que el Top 10 de las acciones más negociadas en la semana fueron las de Fondo de Valores Inmobiliarios B (Bs. 4.615,75 millones), Banco Nacional de Crédito (Bs. 896,68 millones), Manufacturas de Papel Manpa (Bs. 744,60 millones), Cerámica Carabobo (Bs. 486,00 millones), Mercantil Servicios Financieros A (Bs. 325,95 millones), Bolsa de Valores de Caracas (Bs. 230.06 millones, Mercantil Servicios Financieros B (Bs. 132,06 millones), Banco Provincial (Bs. 78,08 millones), Envases Venezolanos (Bs. 60,41 millones) y Siderúrgica Venezolana Sivensa (Bs. 42,18 millones).

Igualmente despuntan en la lista, Fábrica Nacional de Cementos (Bs. 35,86 millones, Corporación Industrial de Energía (Bs. 30,40 millones), Banco Occidental de Descuento (Bs. 25,16 millones), Ron Santa Teresa (Bs. 25,07 millones), C.A. Nacional Teléfonos de Venezuela Cantv (Bs. 15,78 millones) y Corimon (Bs. 14,12 millones).

El corro capitalino resaltó además que los títulos con mayor subida en sus precios en el mercado de renta variable fueron los de Mercantil Servicios Financieros B (+28,27%), Banco Mercantil Servicios Financieros A (+26,09%), Banco Provincial (+18,75%) Envases Venezolanos (+18,18%), Ron Santa Teresa (+16,67%), Banco Nacional de Crédito (+9,09%), Proagro (+8,26%), Banco de Venezuela (+7,69%), Banco Occidental de Descuento (+6,75%).

Otros títulos de renta variable con ganancias fueron Telares de Palo Grande (+2,47%), (+8,24%), C.A. Nacional Teléfonos de Venezuela (+1,88%), Corimon (+1,84%) y Fondo de Valores Inmobiliarios (+1,16%). En renta fija se negociaron papeles comerciales por 236 millones 845 mil 360 bolívares en 12 operaciones.

En alza

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, IBC, culminó el viernes en 10.318,79 puntos, con una variación de 1.061,99 puntos (+11,46 %), respecto a la sesión del jueves 11 de abril.

Mientras tanto, el Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero cerró en 18.033,12 (+12,16%) puntos y el Índice Industrial cerró en 4.347,94 puntos (+8,14%).

