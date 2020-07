Butrón sobre título de 1934: “Los campeonatos se ganan en la cancha y las deudas se pagan”

Entornointeligente.com /

El título de 1934 sigue dando que hablar. Esta vez Leao Butrón , portero de Alianza Lima , respondió con contundencia a la disputa vigente por el campeonato que posee -según los registros de la Federación Peruana de Fútbol- Universitario de Deportes .

Fiel a su estilo, el guardameta del club de La Victoria se refirió al tema que ha sacado chispas durante los últimos días, al desatar el cuestionamiento de quién es el verdadero campeón de aquel certamen, ¿qué dijo el guardameta ‘blanquiazul’ al respecto?

Leao Butrón no tolera que la cabeza de Alianza Lima no se haya manifestado sobre el mencionado título, incluso sostuvo que la asistencia legal ayudaría al objetivo del equipo que hoy es dirigido por el chileno Mario Salas. Además, envió un tajante mensaje sobre el merecimiento del trofeo de 1934.

Alianza Lima o Universitario: ¿Quién es el verdadero campeón de fútbol de 1934?

“Yo no sé por qué recién estamos peleando. Debimos pelear toda la vida. No entiendo cómo hemos sido tan tibios para esto. Si hay una estrategia legal, válida, como tiene que ser, hay que ir con todo porque los campeonatos se ganan en la cancha, así como las deudas se pagan”, expresó a ‘La hora blanquiazul’.

Pero no fue todo, pues el líder de Alianza Lima indicó que su equipo nunca recurrió a los pedidos en mesa, aunque indicó que Universitario de Deportes lo hizo, cuando no descendió en 1947. Por su lado, el cuadro victoriano bajó de la Primera División en 1938.

“Nos tocó bajar de categoría y lo hicimos en el campo. Por eso dicen ‘miente, miente y miente que algo va a quedar’. Ahora dicen que arreglamos en la mesa, pero la historia no dice eso. Cuando bajamos, lo hicimos y no nos suspendieron la baja. Nosotros no somos los que peleamos en mesa”, enfatizó Leao Butrón .

Universitario tendrá nuevo administrador según Indecopi Finalmente la intranquilidad que genera la disputa de las últimas administraciones de Universitario se terminaría gracias al comunicado que emitió Indecopi , en el que informaron que la nueva persona encargada de las gestiones ‘merengues’ será anunciado entre el 5 y 8 de agosto.

Comunicado de Indecopi.

La entidad mencionada se pronunció sobre los problemas dirigenciales que reinan en el club de Ate para aclarar que cuando la Junta de Acreedores – en el que Gremco sigue siendo accionista mayoritario- se encargue de mencionar al nuevo administrador, la responsabilidad no podrá recaer en Carlos Moreno ni en Solución y Desarrollo de los Leguía.

