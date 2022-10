Entornointeligente.com /

Francisco Bustillo.

Foto: Ernesto Ryan

Bustillo: imagen del país no se perjudicará en tanto la falsificación de documentos «sea un hecho aislado» Publicado el 4 de octubre de 2022 Gobierno nacional 1 minuto de lectura Cancillería entregará a Fiscalía información sobre pasaportes tramitados en Rusia. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes El canciller Francisco Bustillo opinó este martes que el caso Sebastián Marset , el narcotraficante uruguayo que pudo salir de Emiratos Árabes Unidos gracias a que el Estado uruguayo le expidió el pasaporte estando en la cárcel en Dubái, y la trama delictiva en la que participaba el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano , que tramitaba documentos falsos para que ciudadanos rusos pudieran obtener pasaportes uruguayos, no afectarán la imagen del país «en tanto y cuanto sea un hecho aislado».

«La imagen de Uruguay trasciende fronteras como un país serio, que se ha ganado un muy buen nombre; lo decía el otro día, precisamente, conversando en las Naciones Unidas , que la voz de Uruguay no sólo es escuchada sino que es respetada, y eso no se pierde por un episodio aislado. Obviamente lo que estamos procurando ahora es que no vuelva a suceder nunca jamás un episodio de este tipo», dijo el jerarca del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Bustillo señaló que en el Consulado uruguayo en Rusia, «como en cualquier otro consulado en el mundo, se gestionan pasaportes, por supuesto, pero lo que se hace simplemente es tomar los datos de la persona y remitirlos aquí al Ministerio del Interior, que coteja si la información que provee esa persona es correcta», y estimó que no hubo irregularidades en ese sentido.

Sobre la imagen internacional de los pasaportes uruguayos, el canciller también negó que se vea afectada si esta trama resulta ser «un hecho aislado». «No nos gusta, es claro que no nos gusta, pero estamos procurando que esto no vuelva a pasar nunca más», repitió.

Según informó Montevideo Portal y confirmó la diaria , la cancillería enviará en estas horas, a pedido de la Fiscalía, información sobre la tramitación de pasaportes en el Consulado uruguayo en Rusia.

Leé más sobre esto: Fiscalía solicitó chequear si las personas rusas que tramitaron pasaportes uruguayos tienen alerta roja de Interpol en otros países Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Francisco Bustillo Cancillería Ministerio de Relaciones Exteriores Sebastián Marset Alejandro Astesiano Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com