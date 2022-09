Entornointeligente.com /

Francisco Bustillo, durante una actividad en el edificio anexo de Torre Ejecutiva, en Montevideo (archivo, julio de 2022).

Foto: Ernesto Ryan

Bustillo comenzó gira por Europa para avanzar en acuerdo entre Mercosur y la UE Publicado el 5 de septiembre de 2022 Gobierno nacional 2 minutos de lectura El canciller se reunió este lunes con el ministro de Asuntos Exteriores de España. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes El canciller uruguayo Francisco Bustillo comenzó este lunes una gira por Europa que durará toda la semana y lo llevará por España, Bélgica, Alemania y Francia, en el marco de las negociaciones por la ratificación final del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), ya que Uruguay ocupa la presidencia protémpore del bloque regional. El acuerdo de libre comercio entre ambos bloques se firmó en 2019, en Japón, pero su implementación depende de la ratificación del acuerdo, para lo que todavía hay varios obstáculos.

Hay países, como España y Portugal, que lideran el impulso a concretar el acuerdo, pero también otros, como Francia y Países Bajos, que han mostrado reparos y, entre otros aspectos, han planteado que se debe atender más las demandas ambientales, en busca de un «desarrollo sostenible» y de cumplir con el nuevo Pacto Verde Europeo de 2019. En noviembre de 2021, en la respuesta a un pedido de informes presentado por el diputado colorado Ope Pasquet, la cancillería señalaba que «resulta difícil prever la fecha de firma del acuerdo» y que nada se ratificará mientras no concluyan las negociaciones «en su totalidad».

«Las negociaciones no han concluido. El 28 de junio de 2019 el Mercosur y la UE culminaron una etapa de las negociaciones, habiéndose alcanzado lo que se denominó un ‘Acuerdo en principio’, denominación que no tiene efectos jurídicos ni comerciales. A la fecha quedan temas comerciales pendientes de acuerdo, además de la revisión legal y formal de los textos y traducción de los mismos», comunicó la cancillería en aquel entonces, aduciendo que hay «importantes dificultades para concretar la firma» que «refieren a las sensibilidades de la contraparte en materia ambiental». En ese documento la cancillería explicaba que la UE buscaba introducir en el convenio «un aditivo» que «aún no ha presentado para el análisis del Mercosur».

Francisco Bustillo y su par español, José Manuel Albares.

Foto: Cancillería uruguaya

El primer destino de Bustillo en la gira fue, este lunes, Madrid, donde se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, José Manuel Albares. En el encuentro, según la información de la cancillería, «se abordaron con detenimiento los temas inherentes a la relación bilateral, así como al escenario internacional» y «se puso énfasis en avanzar hacia la firma del acuerdo Mercosur-UE».

En el comienzo de su gira por Europa, el Canciller Francisco Bustillo se reunió esta mañana con el Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares.

pic.twitter.com/WO5dtxMVrf

— Cancillería Uruguay (@MRREE_Uruguay) September 5, 2022

«El Ministro español reiteró el pleno respaldo de su país a dicho acuerdo», añadió la comunicación de Relaciones Exteriores, señalando además que eso se «evidenciará» en el segundo semestre de 2023, cuando España ocupe la presidencia de la UE. «España pretende priorizar a América Latina en la agenda europea», finalizó la cancillería.

Lo mismo ratificó el ministro español en su cuenta de Twitter: «Hemos abordado las relaciones y el trabajo conjunto para hacer avanzar el Acuerdo UE-Mercosur y la Comunidad Iberoamericana de Naciones», dijo Albares, que añadió que «América Latina será un punto central en la Presidencia española UE».

He recibido en Madrid al MAE de Uruguay, Francisco Bustillo. Hemos abordado las relaciones y el trabajo conjunto para hacer avanzar el Acuerdo UE-Mercosur y la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

América Latina será un punto central en la Presidencia española UE. pic.twitter.com/NIwsxnf1DI

— José Manuel Albares (@jmalbares) September 5, 2022

La gira de Bustillo seguirá por Bélgica, donde se reunirá en Bruselas con autoridades de la UE; luego viajará a Alemania y París. En principio, el canciller volverá a Uruguay el domingo.

Leé más sobre esto: El futuro de obstáculos del acuerdo Mercosur-UE y los seis países clave para ratificarlo Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Francisco Bustillo Ministerio de Relaciones Exteriores Cancillería Unión Europea Mercosur Acuerdo Mercosur-UE Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com