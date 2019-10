Bushouders niet te spreken over houding OWT&C

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – Veertig busvergunningen zijn in het weekend bij verkeerscontroles op de routes PS, PL en PSB ingetrokken door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) in samenwerking met de politie. De meeste intrekkingen waren op de PL-route.

De vergunningen zijn ingetrokken omdat de chauffeurs geen buskaart konden overleggen, waarmee de vergunningsvoorwaarden zijn overtreden. Voorts werden buschauffeurs gesnapt die jonger waren dan de minimum leeftijd van 23 jaar. Elke chauffeur moet geregistreerd staan bij OWT&C.

“De fout ligt bij het ministerie”, zegt Rawien Baynath, contactpersoon op de route PL, tegen de Ware Tijd . Hij stelt dat OWT&C in gebreke is gebleven om chauffeurskaarten te verstrekken en vergunningen te verlengen. “Alles bij het ministerie lag twee tot drie maanden stil. Wij zijn gisteren gebeld om de kaarten op te halen.”

Over sommige uitspraken zegt hij dat OWT&C niet de waarheid spreekt. Zo zouden volgens hem de meeste chauffeurs ouder dan 23 jaar zijn. Baynath stoort zich eraan dat er al 170 vergunningen zijn verstrekt voor de PL-route en het ministerie toch meer uitgeeft aan bussen die ook over de Indira Gandhiweg rijden.

Om die reden proberen PL-bussen in de binnenwegen te rijden om filevorming te voorkomen, aldus Baynath. “Maar ook dit wordt door het ministerie verboden. Als het zo door gaat, zullen wij in opstand komen. Wie draait op voor de kosten als de bus in de garage blijft. OWT&C gaat nonchalant om met onze belangen.”

Edmund Dundas, bushouder op de route PL, stelt dat de indruk niet gewekt moet worden alsof de vergunning niet terug wordt gegeven. Hij legt uit dat het om een waarschuwing gaat, waarbij een chauffeur voor ongeveer twee weken niet mag rijden. Hij heeft geen moeite met de controle. “We moeten een wildwestsituatie voorkomen.”

Dundas pleit er daarom voor dat wie zich misdraagt zijn vergunning permanent kwijtraakt, “anders houdt het wangedrag niet op”. Hij zegt dat op de PL-route ongeveer 170 bussen actief zijn, waardoor passagiers de gevolgen van het intrekken van enkele vergunningen niet zullen merken.

De bushouder noemt enkele beslissingen van het ministerie te zwart-wit, omdat naar zijn weten onvoldoende rekening wordt gehouden met de realiteit. Hij legt uit dat de chauffeurskaart op naam staat van de bushouder, maar dat vergunningen worden verstrekt aan vrienden, enkel en alleen om subsidie te innen.

Het ministerie is momenteel bezig met een ander systeem waarbij een zogeheten OW-rijbewijs zal worden vertrekt. Bij deze methode mag de chauffeur voor elke bushouder rijden en is de kaart niet meer gekoppeld aan een bepaalde bushouder. Dundas beklaagt zich dat bushouders in de kosten worden gejaagd door hen te verplichten steeds nieuwe stukken in te dienen.

