Buscas pelo pescador que caiu ao mar em S. Pedro de Moel continuam. Um meio aéreo acionado – Portugal – Correio da Manhã

As buscas para encontrar o homem de 23 anos que “caiu ao mar quando se encontrava à pesca” foram retomadas esta segunda-feira, na praia de São Pedro de Moel, Marinha Grande. Foram mobilizados para o terreno 20 operacionais, apoiados por sete viaturas e um meio áreo. O pescador encontrava-se junto ao Farol do Penedo da Saudade, na praia de S. Pedro de Moel, “acompanhado de familiares que deram o alerta”, registado pela Capitania do Porto da Nazaré às 14h58 deste domingo. À agência Lusa, Paulo Gomes Agostinho, comandante do Porto da Nazaré, acrescentou que “foi dada a informação de que o homem não sabe nadar”. Uma embarcação da Estação Salva-vidas da Nazaré e meios da polícia marítima foram enviados para o local no domingo a fim de realizar buscas por mar e por terra no domingo, que entretanto suspensas ao final da tarde e retomadas esta segunda-feira.

