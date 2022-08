Buscas do FBI na mansão de Trump antecedem possível acusação criminal — e são um bom tema de campanha

Entornointeligente.com /

Na manhã de segunda-feira, os agentes da polícia federal dos Estados Unidos chegaram à mansão de Donald Trump, na Florida, para executarem um mandado de buscas inédito na história do país. Durante várias horas, até ao final da tarde, os agentes vasculharam a casa particular de um ex-Presidente norte-americano, numa operação judicial com consequências políticas imprevisíveis a três meses das eleições para o Congresso — e com potencial para se tornar na nova bandeira unificadora dos republicanos perante os sinais de recuperação da popularidade da Administração Biden.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com