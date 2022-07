Buscando el sentido liberador de la educación

Entornointeligente.com /

Estamos intentando gestar discursivamente un ámbito de reflexión alternativo que oriente líneas de investigación y actuación educativa distintas a las que han prevalecido tradicionalmente. En ello coincidimos con quienes buscan desde otras perspectivas indagar opciones pertinentes que se concreten en teorías o ideas para producir cambios significativos en diversos aspectos de la educación indoafrolatinoamericana y caribeña. Esta objetivación de ideas desea que se conviertan en fuerza actuante animada por voluntades transformadoras, en consecuencia, devendrían en ideas-fuerza que son encarnadas por los cuerpos-actantes. Siendo así, los cuerpos se posicionarían reflexivamente ante sí mismos y los contextos socioeducativos implicados que los interpelan desde su interpretación crítica.

Esas ideas-fuerza son producidas por la demanda o necesidad de la existencialidad vitalista reflexiva que registran los cuerpos para estar-en-el-mundo generando sentido al interpretarlo. La existencialidad para poder dar cuenta de sí por medio de la autoconciencia y de su sensibilidad debe inexorablemente atribuir significado y sentido a las cosas, fenómenos, seres, relaciones, procesos y a sí misma. No hay forma de evadirse de esa estructuración interpretativa o sentidizadora del mundo. Es más, de la interpretación o sentidización dependerá la liberación o sometimiento de los cuerpos. Interpretación que se expresa y concreta para nosotros en este caso, en la sistematización teórica que elaboramos alrededor del fenómeno sentidizador de la educación escolar. Si bien el término fenómeno nos implica en el enfoque fenomenológico, nuestra perspectiva se orienta también a reivindicar el enfoque deconstructor del logocentrismo, de la revisión crítica del significado y el sentido instituidos respecto de su correspondencia con la realidad que significa y sentidiza, por más que pueda parecer un oxímoron la juntura de una fenomenología deconstructora (Potestá, 2013).

La Fenomenología Deconstructora

Desde la perspectiva fenomenológica no partimos de la vulgarización empirista de su enfoque sobre la noción de las «cosas mismas», el fenómeno del sentido de la educación escolar, por el contrario, nos preguntamos previamente por esa mismidad de las cosas y por su condición cósica.

Para la fenomenología el centro de su estudio interpretativo estaría, en este caso, en comprender el proceso del otorgamiento sentidizador de la conciencia al objeto-sentido que se trata, la «cosa misma», cómo se hace su sentido; la correlación como tal cosa-sentido y el proceso de sentidización que agrega o atribuye el sentido a la cosa. También ella reivindica en ese proceso sentidizador, la vivencia de la experiencia sentida o viviente para otorgar sentido. Aspecto este que, por otro lado, conecta con la sentidización alternativa en educación que proponemos como Educación Afectual, a través de articular los conceptos de racionalidad sensible, afectualidad, ámbitos de resonancia empática, educación popular liberadora, hegemonía-contrahegemonía, resonadores étnico-populares, campos de sensibilidad simbólico-educativos, agenciamiento autopoiético, Paradigma Ecoprotector Comunitario Inmunitario (PECI), multiverso ante metaverso, perspectivismo caleidoscópico, entre otros, referidos en nuestros textos publicados digitalmente.

Conceptos que articulamos teórica y metódicamente para elaborar una propuesta de emancipación contrahegemónica en la educación implantada y emplazada en Indoafrolatinoamérica y el Caribe por la colonialidad de la Modernidad, consistente en la transformación de las relaciones sociales y sus objetivaciones o prácticas socioeducativas y pedagógicas alienadas, de hegemonía ideológica y política instituidas, que la constituyen en reproductora de los intereses, poderes y contraculturas del capital liberal y neoliberal en la presente globorrecolonización, y no globalización. Proponiendo sustituirlas por relaciones sociales de resonancia afectual (de sentir, pensar y actuar juntos para ser con los/as demás, el con-ser) que propician una educación-otra, como expresión de las culturas étnico-populares subordinadas, subyacentes y resistentes, a la espera de su radical reivindicación y actualización trascendentes por ser transmodernas.

Relaciones sociales de resonancia afectual que se originaron como respuesta a la dominación colonial de la Modernidad por los sectores esclavizados y explotados en las formas de resistencia y cohesión convivencial libertaria de cumbes, cimarroneras, quilombos, etcétera. Formas que fueron perseguidas y neutralizadas represivamente pero que quedaron en la memoria y modos de vinculación étnico-populares posteriores de sus descendientes hasta nuestros días en sus mundos de vida.

La generación de sentido alternativo supone, en este contexto, como mínimo, el conocimiento y los límites, en primer lugar, de las históricas circunstancias educativas y la incidencia de su entorno socioeconómico, cultural y político, traspasando los obstáculos epistemológicos y teórico-metódicos que dan por realidad lo dado, impidiendo percibir lo que está dándose como instituyente frente a lo instituido para interpretar y transformar esa realidad. En segundo lugar, de otras opciones de pensamiento sentidizadores que pretenden remplazar el régimen del sentido dominante, revelando a su vez el sentido de sus sentidizaciones, un análisis de segundo orden, y de las cuales, de ser posible, recuperar lo que de ellas pueda ser pertinente al reciclarlo por el nuevo enfoque sentidizador; aquí estamos aludiendo a las opciones de pensamiento educativo tendencialmente no reproductoras del capital, y; en tercer lugar, la generación de proposiciones alternativas respecto de la opción que proponemos, y que hemos adelantado parcialmente en varias entregas discursivas previas ya referidas.

La necesidad de sentidizar y la sobresignificancia

La generación de sentido parte, por tanto, de una intencionalidad propiciada por una necesidad radical, atendiendo a un camino tupido que es desbrozado por la conciencia o inteligencia significante y la afectualidad o animosidad asignificante pero sintiente, el sentipensar, que reivindicamos como opción intelectiva sensible, ¿qué sensación o afectación se suscita cuando acontece intelectivamente un nuevo sentido en sustitución del anterior: de desasosiego, vacío, liberación, entusiasmo, etcétera?

Asumimos por sentido no la significación de algo producto de un sistema significante, sino su sobresignificancia en tanto representación semiótica que trasciende los hechos de un contexto y su significación dada al estructurar deconstructivamente su semiosis, la circulación y consumo contextualizados de los signos y símbolos para constituir las representaciones de los cuerpos de una determinada sociedad o circunstancia, a partir de un sistema de sentidización sígnica y simbólica reproductor o transformador de ese contexto. Por consiguiente, el acontecimiento del sentido alternativo se produce como sentido situacional y tendencialmente expresando una dialéctica entre el sentido común inducido y el sentido crítico trascendente sobre la educación escolarizada.

El sentido no está dado, deviene como acontecimiento significativo cuando recursivamente las cosas «toman sentido», surge su probable «razón de ser», bien constituyendo el sentido común y el sentido crítico o el dialéctico sentido-común-crítico a través de un encadenamiento interpretativo no lineal de causa-efecto, vinculando de modo complejo objetos, prácticas, discursos, hechos y sucesos para revelarlos o evidenciarlos. La hermenéutica plantea el estudio de la significación por la interpretación y de la sentidización por la comprensión.

Al sentido alternativo lo ayudamos a devenir en acontecimiento al interrogarnos sobre el sentido impuesto a las cosas como normal, formulando preguntas emplazadoras, problematizadoras o deconstructoras sobre cuál es su sentido, el sentido del sentido en cuestión, puesto en entredicho al reflexionar críticamente sobre su correspondencia con lo que sentidiza. Asimismo, hay que reflexionar sobre el sentido de las preguntas formuladas para potenciarlas. Por ello, como lo señala Dávila (2021), hay que asumir «el reto de chocar fuertemente con la banalización del preguntar» (255). Con una posición también resaltadora de la interrogación profunda, Regnaso (2004) indica que «preguntar es más difícil que contestar. La pregunta introduce una ruptura en el ser de lo interrogado. Por ello, desde la seguridad del saber que se cree poseído no es posible preguntar nada» (p. 18).

Las posibles respuestas a las preguntas hechas se contestan deconstruyendo el logocentrismo de los significados en juego y sus sentidizaciones, lo que oculta, excluye o subordina al establecerlos como obvios. Dijo al respecto Briceño Guerrero (1962), «problematizar lo hasta entonces inadvertido por obvio puede conducir a una reflexión crítica» (p. 18).

Concebimos, entonces, la deconstrucción como desmontaje de las representaciones instituidas por el orden significante con poder de significación y sentidización a través de sus dispositivos de hegemonía contracultural, revelando lo que excluyó y subordinó, lo impensado.

El sentido, o los sentidos, sobre la educación escolar fue provisto desde su exterioridad o afuera, no provino de su autonomía institucional, sino de la heteronomía a la que siguió sometida por su regulación estatal y privada, que excluyó al ámbito público. Según Bernstein (1990), las significaciones y sentidizaciones educativas son reguladas por los Campos de Control Simbólico establecidos a nivel internacional y niveles nacionales a través de los discursos oficiales o estatales que definen lo que cuenta como orden educativo legítimo. Campos de control simbólico constituidos por agentes y agencias que crean subcampos para el desarrollo y cambios simbólicos más específicos.

La Modernidad y la sentidización simbólica de la educación

El hito histórico de la Modernidad que pautó ese control simbólico y administrativo de la educación por el «Estado docente» lo produjo el Directorio de la Revolución Francesa al confiscar los bienes económicos de la Iglesia Católica y asumir la gestión de la educación religiosa que impartían a las niñeces y jóvenes, según su pensamiento laico (Althusser, 1974). Racionalidad moderna que en sus inicios históricos le otorgó, para acompañar su proyecto de hegemonía ideológica y estabilización de la gubernamentalidad política europea (Foucault,1978; Hunter,1998), primordialmente la finalidad de formar masas de sujetos voluntariosos, cohesionados, transformadores y entusiastas emocionalmente para impulsar e instituir el desarrollo capitalista liberal de entonces bajo la dirección sentidizadora de su imaginario social fracasado posteriormente por sus propias contradicciones inherentes a su metabolismo (progreso, desarrollo, libertad, democracia, etcétera).

Proyectos del imaginario de la burguesía liberal que fueron revertidos al consolidar su hegemonía mundial el capitalismo, que ya no requería sujetos con la voluntad y el entusiasmo emocional transformadores, sino masas de individuos sujetados y adormecidos. Unos, por el iluso y privatizador confort mediático individualista que los aleja de su participación en los espacios públicos, otros, por la resignación que les ha inducido la programada autoculpa por su falta de éxito sociocultural según los estándares de consumo establecidos, así como por no ser manipuladoramente resilientes al dejar de convertir las adversidades provocadas por el capital en oportunidades, como si eso fuera posible más allá de unas pocas excepciones y, los más, oscilan entre el escepticismo pesimista y el descontento sociopolítico al sentirse defraudados por el incumplimiento de promesas hechas por los representantes del sistema en los diferentes gobiernos de turno. Hechas en torno a la solución de problemas sociales resolubles que afectan su condición de vida al condenarlos a ser precarizados. En resumen, la mayoría se siente postergada por un sistema que les resta la satisfacción de una vida plena y realizadora, ante lo cual busca sucedáneos en la emoción de eventos o eventualidades en ámbitos donde persiguen la resonancia empatizadora con otros/as, igualmente menguada por el miedo y la desconfianza inducidos a los demás para que no se cohesionen por el descontento en multitudes potencialmente insurgentes o transformadoras. Por supuesto, las clases dominantes están exceptuadas de las vicisitudes indicadas. No obstante, está latente la necesidad de empatía o afectualidad en la mayoría de los cuerpos.

De allí la crisis o vaciamiento de fundamentación y legitimidad de la educación escolarizada ya que también la debilitación de su sentido moderno ha menguado la existencia de sujetos voluntariosos, entusiastas y transformadores, tanto en los/as docentes como en los/as estudiantes, creando una ausencia de sentido trascendente. Haciendo de la escuela un ente intrascendente atrapado en las rutinas e inercias que discursiva y retóricamente solo se autorreferencia endogámicamente en la redundancia y recursividad del evanescente por efímero círculo de «aprender/desaprender para nuevamente aprender/desaprender», ya que la incertidumbre ante la debacle de las referencias sustentadoras de la Modernidad (crisis de su racionalidad, de sus matrices epistemológicas, teorías, certezas, disciplinas, metódicas, verdades, etcétera) y la imposibilidad de afirmarse en un entorno contextual en crisis, no le deja asidero al cual aferrarse para orientarse reproductoramente, incluso tampoco para las transformaciones reformistas de las presuntas fuerzas alternativas por remodernizadoras también.

De las circunstancias que desde entonces han devenido históricamente en el campo educativo y su entorno que hemos investigado, resaltamos la tendencia a la decadencia o crisis de la razón moderna, instrumental y funcional al capital. Decadencia que se expresa a su vez en la decadencia de la educación escolar, de su sentido legitimador y de fundamentación, también en crisis, por depender su pasada sustentabilidad de aquella razón moderna instrumental sentidizadora.

El sentido reproductor de la educación

Por consiguiente, la esencia de su sobresignificancia fue el sentido reproductor general de la educabilidad del orden burgués moderno naciente, que definió desde entonces estructuralmente a la educación escolar, pero ahora en la posmodernidad intenta sentidizar su vacío inercial y rutinario principalmente con la sobresignificancia reproductora de la desescolarización virtual e hiperreal, de modo cada vez más invisibilizado y potente de su sistema sentidizador mediático instrumental, propiciando su desescolarización progresivamente, construyendo una realidad virtual o hiperreal «educativa» y su próximo metaverso o «estar-virtual-en-el–hiperplaneta-de-los-avatares», contrario al multiverso que conlleva a formas potenciales de vida liberada y diversa de estar-en-otro-mundo-real-posible, que sentidizarian sin exponer el origen mercantil de su sentidización suprasensible exterior porque la funde con la interioridad del deseo de aprender o saber consumistamente inducido en los cuerpos (Byung-Chul Han, 2021).

Lo que hará más refractaria a la educación virtual digital a cualquier uso no capitalista por la imposibilidad de referir la realidad que no sea de modo alienado por la hiperrealidad que hace parecer su simulación como más real, al sustituirla por hiperimagenes (metaverso). Ello implica pasar del ser a la prevalencia de la metafísica del ente (más allá de lo real), y que, además, se solapa en la necesidad normalizada de la educación de todos a través de la institucionalización mediática digital simbolizada como tecnología cultural democratizadora, siendo contracultural, pero lo oculta bajo la sentidización de que «todo lo educativo es bueno». Tanto es así, que opinar lo contrario o relativizarlo es considerado un contrasentido.

Referencias

Althusser, Louis (1977). Escritos. Barcelona: Editorial Laia.

Byung-Chul Han (2021). No-cosas: Quiebres del mundo de hoy. México: Editorial Taurus.

Dávila, Jorge (2021). Enseñar a preguntar(se). Revista de filosofía Kalagatos, Vol. 18 N°2, pp. 252-257.

Bernstein, Basil (1990). Poder, educación y conciencia. Barcelona: El Roure Editorial.

Briceño Guerrero, José Manuel (1962). ¿Qué es la filosofía? Mérida: Universidad de Los Andes.

Foucault, Michel (1978). Vigilar y castigar. México: Siglo XXI editores.

Hunter, Ian (1998). Repensar la escuela. Subjetividad, burocracia y crítica. Madrid: Editorial Corredor-Pomares.

Potestá, Adrea (2013). El origen del sentido. Husserl, Heidegger, Derrida. Santiago de Chile: Ediciones Metales Pesados.

(*) Correo: [email protected]

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com