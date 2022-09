Buscan a dos estilistas venezolanos que están desaparecidos en Colombia

Entornointeligente.com /

Autoridades, familiares y amigos de dos estilistas venezolanos desaparecidos en Riohacha desde el pasado 12 de septiembre emprendieron una intensa búsqueda por toda La Guajira.

Se trata de Miguel Medina y Eduardo Urdaneta oriundos de Cabimas (Zulia) y Coro (Falcón); respectivamente, cuyo trabajo como estilistas es muy reconocido en todo Riohacha, reseñó el medio Noticias Caracol.

Un video, al parecer grabado horas antes de su desaparición y enviado a uno de sus amigos, es clave para poder dar con el paradero de los venezolanos.

«En la tarde me envía un WhatsApp que iba a acompañar a su jefe a hacer un domicilio y a esta hora no sé nada de Miguel, ni de su jefe. No hemos tenido contacto con ellos», manifestó Marlines Hurtado, madre de uno de los desaparecidos.

«Nos hemos movido pegando folletos, buscando, y le pedimos a las autoridades que nos ayuden a buscarlos para que se nos quite el desespero y la angustia que tenemos», expresó Yorquelis Benítez, prima de uno de los estilistas.

La policía que investiga la desaparición de los estilistas, miembros de la comunidad Lgbtiq+, cuenta con videos de cámaras de seguridad y algunos testimonios.

«Estamos haciendo las averiguaciones, las pesquisas y todo lo que tiene que ver con entrevistas de las personas con los que se vieron en su momento», declaró el comandante del operativo de la Policía de La Guajira, el coronel Jeysson López.

Los allegados de los dos estilistas reportaron que los inmuebles en donde residen los venezolanos están en orden y que lo único que no hallaron fueron los elementos de peluquería con los que ellos trabajan.

Uno de los testimonios de amigos es que Medina y Urdaneta habrían sido vistos en un sector de la vía que comunica de Riohacha al sur de La Guajira, pero la información no está confirmada por las autoridades, reportó el medio digital Seguimiento.

