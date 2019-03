Buscan a 5 fugados de Polianzoátegui

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

ÚN.- Nueve presos se fugaron de la Policía del estado Anzoátegui, el pasado sábado, del calabozo del módulo ubicado en la población de Onoto, municipio Cajigal (Anz).

Posteriormente, cuatro de los evadidos fueron recapturados por efectivos de polianzoátegui, en horas de la noche del mismo día en el sector Mamonal de esa jurisdicción, que limita con el estado Guárico.

Fuentes policiales señalaron que los detenidos son procesados por robo agravado.

El grupo recapturado fue identificado como Alexander Rojas (25) a la orden de los tribunales desde abril de 2017; Cruz Solórzano (24) detenido desde octubre de 2016; Alexis Medina (25) preso desde febrero del 2018; y Moisés Matos Guache (23) aprehendido desde septiembre de 2017.

Las autoridades policiales mantienen el despliegue en busca del resto de los evadidos, los cuales fueron identificados como Carlos Aray (18), Pedro Pineda Valera (23), Pedro Rivero (21), Douglas Tonito (29) y Jorge Acosta (22).

Investigados. Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones en torno a la fuga de los nueve detenidos.

Fuentes policiales señalaron que por la evasión fueron aprehendidos por el Cicpc, el oficial jefe Luis García y los supervisores agregados Luis Medina y Hernán Alfaro.

Se conoció que para fugarse los reos llamaron la atención de uno de los custodios, quien fue sometido con un arma blanca cuando se acercó a la celda por uno de los presos.

Fuentes ligadas a la institución indican que despojaron al oficial de las llaves del calabozo y de su arma de reglamento, marca Tanfolio, calibre 9.

En el reclusorio habían 21 detenidos por diversos delitos. La investigación es dirigida por la Fiscalía Sexta del Ministerio Público.

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

