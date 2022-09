Buscan a 23 cubanos desaparecidos por naufragio en Florida en medio de huracán

Entornointeligente.com /

MIAMI.- Las autoridades de Estados Unidos buscan este miércoles a por lo menos 23 migrantes cubanos desaparecidos tras un naufragio en los Cayos de Florida en medio de la emergencia por el huracán Ian, mientras otros cuatro que viajaban en la misma embarcación alcanzaron tierra, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Según un tuit de Walter N. Slosar, jefe de CBP en el Sector Miami, sus agentes acudieron a la zona del desembarco, donde cuatro de los migrantes cubanos «nadaron hasta la orilla después de que su embarcación se hundiera debido a las inclemencias del tiempo».

Otros 23 migrantes que viajaban en la misma embarcación se encuentran desaparecidos, informó Slosar.

El desembarco se produjo en la zona de Stock Island, al este de Cayo Hueso, en momentos en que el huracán Ian de categoría 4 y con vientos de 250 km/h se acercaba a la coste oeste de Florida, donde se prevé toque tierra en el transcurso de este miércoles.

Según el canal de televisión local WPLG, las condiciones médicas de los migrantes «no están claras aún».

En estos momentos, los Cayos de Florida se encuentran en alerta máxima por el huracán Ian, cuarto de la temporada ciclónica en el Atlántico, y con fuertes lluvias que continúan azotando la extensa cadena de cayos al sur del estado.

Además, Slosar confirmó vía Twitter que siete cubanos arribaron el martes a Pompano Beach (sureste de Florida) e inmediatamente fueron detenidos.

Slosar publicó la foto de una precaria embarcación junto a la playa de Pompano Beach en la que llegaron los cubanos.

«No arriesgues tu vida intentando este viaje en el mar. La marejada ciclónica junto con la marea real pueden crear condiciones marinas traicioneras incluso después de que pase una tormenta», advirtió el jefe de la guardia fronteriza.

#BREAKING : U.S. Border Patrol agents along with support from @mcsonews responded to a migrant landing in Stock Island #Florida . 4 Cuban migrants swam to shore after their vessel sank due to inclement weather. @USCGSoutheast initiated a #SAR operation to search for 23 individuals. pic.twitter.com/yUurGfSOSe

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) September 28, 2022 #HappeningNow : 7 migrants from #Cuba were taken into custody after making landfall at Pompano Beach. Do not risk your life by attempting this journey at sea. Storm surge along with King tide can create treacherous sea conditions even after a storm passes. #HurricaneIan #Florida pic.twitter.com/w63cl5Hsze

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) September 27, 2022 EFE

