‘Buru’ neemt Bin bij de hand

PARAMARIBO – Met een hattrick heeft Stefano 'Buru' Rijssel er zondagavond haast hoogst persoonlijk voor gezorgd dat Robinhood nog niet uitgespeeld is in de Concacaf Caribbean Club Shield. De Surinaamse voetbalkampioen zegevierde met 4-1 over Dakota uit Aruba. Na de 1-3 nederlaag vrijdagavond tegen titelhouder Club Franciscain uit Martinique moest Robinhood zondagavond winnen van de Arubaanse kampioen Dakota om kans te houden om een plek in de volgende ronde. Rijssel, topscorer van de vorige edities met zes goals, nam de roodgroenen bij de hand en schoot drie keer raak. Met zijn penalty in de eerste ontmoeting staat Rijssel nu op vier goals. De andere treffer kwam zondagavond op naam van aanvoerder Gilberto Eind. Door de winst heeft Robinhood net als Club Franciscain drie punten, maar de titelverdediger heeft nog één wedstrijd te spelen in groep D. Die ontmoeting is dinsdagmiddag half zes tegen Dakota. Die uitslag bepaalt hoe de definitieve rangschikking eruit zal zien. De toptwee plaatst zich voor de knock-outfase. Overige uitslagen: groep A: Scholars International (Kaaimaneilanden) – Fruta Conquerors (Guyana) 2-0; Jong Holland (Curaçao) – Santiago de Cuba (Cuba) 0-0; B: Moulien (Guadeloupe) – Weymouth Wales (Barbados) 1-0; Moulien – Real Rincon (Bonaire) 1-0; C: Village Superstars (St Kitts en Nevis) – Hoppers (Antigua en Barbuda) 2-1; Village Superstars – Platinum (St Lucia) 2-1.

