Burruchaga, durísimo con la dirigencia de Independiente

Informate más Un club histórico de Brasil viene por Battaglia «Cuando un club lo manejan dos personas y una de ellas quiere hacer lo que él quiere. Así está Independiente. Los que estuvimos en un club siempre queremos ayudar, ellos no se dejaron ayudar y así están las cosas» , sostuvo en diálogo con TyC Sports en referencia a Moyano y Héctor Maldonado, actual secretario general.

«El día de mañana si todo se encamina no solo yo sino mucha gente estaría dispuesta a estar (en el club), pero te terminan desprestigiando» , aseguró Burruchaga al mostrar su postura antagónica con la directiva.

En la misma línea, el multicampeón con Independiente, reflexionó: «Cuando se meten en algo que no entendés es difícil, así está todo. Asusta porque cada día estás un poco peor, escuché que renunció el técnico interino y que renuncia gente que está con ellos» .

«Lo mejor que le puede pasar al club es que haya elecciones y la gente elija, después aportar el granito de arena para despertar este gigante» , sostuvo el campeón del mundo con la Selección argentina en México ´86.

Por último, recordó su salida turbulenta del club como manager y fue contundente: «La vengo llevando mal, como todos los que tenemos sentido de pertenencia en el club. No me sorprende este momento, haber estado un año ahí. Cuando me fui dije que las decisiones eran mías y ellos se metían» .

