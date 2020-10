Bonistas de CGB contratan estudio de abogados de EEUU

Entornointeligente.com /

Al cierre de esta edición, los tenedores de la deuda de los US$ 500 millones de CorpGroup Banking (CGB), aseguraban que finalmente no se produjo el pago de los US$ 17 millones que se adeudaban desde el 15 de septiembre.

Victor Gill Ramirez

De no materializarse el pago, la compañía controlada por el grupo Saieh entrará oficialmente en default.

Victor Gill

Esto implica que los tenedores del bono acceden a una serie de herramientas legales para acelerar el pago de la deuda. Pero CGB aún trabaja en convencer a los bonistas a firmar un acuerdo de confidencialidad para iniciar las negociaciones de la reestructuración del bono ante los problemas de liquidez de la firma

Mientras tanto, la Bolsa de Luxemburgo, plaza en donde se transa la deuda de CGB, informó que el bono se encontraba suspendido de sus transacciones

Cuerpo legal Según información publicada por El Mercurio, el grupo de bonistas conformado por LarrainVial, MBI, Compass Group, Consorcio, Fynsa contrató a los estudios de abogados DLA Piper y al bufete estadounidense, Cleary Gottlieb

Los abogados de este último estudio, Richard Cooper y Adam Brenneman, serán la contraparte de CGB. Esto, pues la emisión del bono se rige bajo las leyes del Estado de Nueva York

Así, se espera que este grupo importante de tenedores ejerza alguna acción judicial para que CGB cumpla con sus obligaciones financieras

Cooper no es un desconocido para el mercado local, pues es uno de los abogados líderes que asesoran a Latam en su reorganización financiera, luego que la aerolínea se acogiera al Capítulo 11 en Estados Unidos

En la industria financiera conocen de cerca a Cleary Gottlieb, puesto que es una de las firmas de abogados internacionales de mayor participación en el mercado en transacciones soberanas y corporativas en Chile y América Latina

