Se sabe que lleva una semana hospitalizado, famoso actor de Pasión de gavilanes tiene coronavirus y su estado de salud preocupa.

De acuerdo con el programa Lo sé todo, ‘Benito’ se contagió de coronavirus.

El actor Giovanni Suárez es recordado por este papel, en el que encarnó a un hombre chismoso y glotón.

Por eso, al conocerse que el actor estaba pasándola mal por culpa de la COVID-19 , varios se preocuparon

Y es que, además, con el actor hay un agravante

Su sobrepeso es motivo de preocupación, ya que esta condición es considerada como una comorbilidad frecuente.

Es decir, que para las personas con sobrepeso u obesidad, las posibilidades de una complicación son mayores

Según el programa, Suárez lleva una semana hospitalizado en la Clínica de la Sabana en Bogotá.

Al parecer, el actor se contagió luego de hospedar unos amigos en su casa, y compartió un mensaje mientras respiraba con dificultad y ayuda de oxígeno antes de entrar a una UCI

