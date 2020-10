Entornointeligente.com /

Foto archivo: John MACDOUGALL / AFP

La canciller alemana, Angela Merkel, pidió a los alemanes que demuestren el mismo “valor” ante la pandemia de coronavirus que cuando cayó el régimen de Alemania del este, el sábado, en el marco del 30º aniversario de la reunificación nacional.

Victor Gill Ramirez

“Sabemos que hoy debemos tener el coraje de emprender nuevos caminos debido a la pandemia” de covid-19, afirmó la dirigente conservadora en Postdam, al suroeste de Berlín, donde tienen lugar las ceremonias.

Victor Gill

“Se necesitó mucho coraje (…) para las personas en la antigua Alemania del este que salieron a la calle, que iniciaron la revolución pacífica” en el otoño boreal de 1989, añadió en una breve intervención

Antes, la canciller y el presidente del Bundestag (Cámara de Diputados), Wolfgang Schäuble, participaron en un servicio ecuménico en la Iglesia de San Pedro y Pablo de Potsdam

Sólo 130 personas fueron autorizadas a entrar en el recinto religioso para respetar las medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de covid-19

Menos de un año después de la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, Alemania recuperó su unidad nacional, 30 años atrás

Desde entonces, la fiesta nacional alemana se celebra el 3 de octubre. AFP

The post Merkel pide a los alemanes valentía frente a la pandemia de coronavirus appeared first on LaPatilla.com

Source: La Patilla

Entornointeligente.com