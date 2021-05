Bureau Eenheid krijgt meer structuur

PARAMARIBO – Soulamy Laurens, directeur van Bureau Eenheid kortweg BE, heeft getracht structuur te geven aan de afdeling die voorheen Volkscontacten heette. “Het bureau bestaat wel in de organogram van het kabinet van de president, maar het had intern nog geen structuur. Dat heb ik na mijn aantreden als directeur opgesteld en daar kijkt het ministerie van Binnenlandse Zaken nu naar”, legt zij uit.

Laurens vertelt dat het bureau inspeelt op de noden van het volk en geen politieke invulling kent. Zo is het niet zo dat het een “Abop-ding” is. “Dat is helemaal niet het geval. Bij mijn aantreden is juist aangegeven dat alle partijen in de coalitie zich vertegenwoordigd zouden moeten zien bij het bureau, maar ik heb tot nu toe geen personeel erbij gehad. Als organisatie snap ik ook dat we mogelijk een politieke opdracht zullen krijgen, dat krijgt ieder overheidsorgaan wel eens, maar dat is vooralsnog niet gebeurd”, zegt Laurens.

Bureau Volkscontacten is nog vóór de aanstelling van Laurens vorig jaar veranderd in Bureau Eenheid. “Ik denk omdat de regering wilde aangeven dat het beleid een bepaalde eenheidsgedachte uitdraagt vandaar”, reageert ze op de naamsverandering. Laurens heeft een bepaald traject uitgezet dat meer te maken heeft met duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding.

