Burberry y Raf Simons cancelan sus desfiles en Londres mientras otras firmas debaten seguir sus pasos

La muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, la tarde del pasado jueves, paralizó al país. La ‘Operación Puente de Londres’, un plan elaborado desde hace años para cuando llegara este momento histórico, marca una agenda para los próximos días que culminará con un funeral de estado en la capital británica, previsiblemente el lunes 19. Más de 10 jornadas de fastos en las que también se ha decretado luto nacional.

¿Cómo deberían responder las compañías con eventos públicos? En el sector de la moda, que planeaba reunirse entorno a una semana de desfiles del 16 al 20 de septiembre, la primera en reaccionar era la firma Burberry. La casa, proveedora oficial de la corona inglesa, anunciaba pocas horas después del anuncio del fallecimiento de la monarca que cancelaba la presentación de su colección. Lo mismo hacía unas horas después el diseñador Raf Simons. Estaba previsto que sus desfiles se celebraran en los días 17 y 16, respectivamente. «Hemos conocido con gran tristeza el fallecimiento de Su Majestad la Reina. Como muestra de respeto, hemos tomado la decisión de cancelar nuestro desfile primavera-verano 2023», explicaba Burberry en un comunicado repartido a la prensa.

Dos decisiones que amenazan con arrastrar al resto, solo que el resto de firmas que desfilan en Londres -por lo general- son pequeñas compañías de diseñadores independientes que no pueden permitirse cancelar aleatoriamente un evento que lleva al menos seis meses de preparación. Así lo apuntaba en sus redes sociales el bloguero Bryan Boy: «Me pregunto cómo los jóvenes diseñadores de Londres se verán afectados económicamente por las cancelaciones de los desfiles. Seamos realistas: montar un desfile de moda cuesta MUCHO dinero. Y muchos de ellos no lo tienen/financian de su bolsillo»

I wonder how the young designers in London are gonna be financially impacted with the show cancellations. Let’s face it: putting together a fashion show costs a LOT of money. And many of them they don’t have it/financing out of pocket.

— bryanboy (@bryanboy) September 9, 2022

El British Fashion Council (BFC), el organismo dependiente del Gobierno que promociona la moda británica, se ha dado prisa en señalar que, por respeto al luto, cancela todas las fiestas que se iban a celebrar durante la semana. Una decisión que probablemente pretenda frenar nuevas bajas que impongan suspender definitivamente la convocatoria. Una cita semestral en la que el BFC desembolsa una importante suma de dinero público para financiar los desfiles de los talentos emergentes, los de aquellos creativos que no pueden costearse desfilar por sí mismos. En declaraciones a Financial Times, el organismo ha expresado que «se trata de un momento importante para que los diseñadores muestren sus colecciones, en el marco del calendario de la moda. Reconocemos el trabajo que se dedica a este instante». Algunos desfiles, como los que iban a tener lugar el día del funeral, sí serán automáticamente cancelados o reprogramados por una mera cuestión logística: Londres quedará blindado esos días y será complicada una celebración de estas características.

