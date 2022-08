Buraco gigante no Chile aumentou: agora é largo o suficiente para «engolir» o Arco do Triunfo

Entornointeligente.com /

No lugar errado, à hora errada: estes buracos gigantes surgem «do nada» Estes buracos, chamados dolinas, podem surgir em qualquer contexto e resultam, de acordo com a National Geographic , de «erosão pela água de uma superfície rochosa», debaixo de terra. Esta dolina, que surgiu a 30 de Julho , tem agora 50 metros de largura e 200 metros de profundidade. Em comparação, no seu interior caberiam, confortavelmente, seis estátuas do Cristo Redentor do Brasil empilhadas frente a frente.

Inicialmente, o buraco perto da cidade de Terra Amarilla media cerca de 25 metros de largura e tinha água no fundo. As autoridades locais manifestaram preocupação pelo facto de a mina Alcaparrosa poder ter inundado o subsolo, desestabilizando os terrenos circundantes. Seria «algo completamente fora do comum», disse o presidente da câmara de Terra Amarilla, Cristobal Zuniga.

Dado o alargamento desta dolina, os responsáveis da mina de cobre decidiram parar os trabalhos. Lundin Mining, a empresa canadiana que explora a mina, disse na semana passada que o buraco não afectava os trabalhadores ou os membros da comunidade e que estavam a trabalhar para determinar a causa. Esta semana não quiseram prestar, até ao momento, qualquer declaração.

Em Portugal, há registo de um incidente, em 2003, em Campolide , no qual um autocarro foi «engolido» por uma dolina de dez metros de profundidade.

O buraco gigante tem agora 50 metros de largura e 200 metros de profundidade Reuters/STRINGER Inicialmente, o buraco perto da cidade de Terra Amarilla media cerca de 25 metros de largura e tinha água no fundo Reuters/STRINGER As autoridades locais manifestaram preocupação pelo facto da mina Alcaparrosa poder ter inundado o subsolo, desestabilizando os terrenos circundantes Reuters/STRINGER No interior da dolina cabem seis estátuas do Cristo Redentor, no Brasil Reuters/STRINGER Estes buracos, chamados dolinas, podem surgir em qualquer contexto Reuters/STRINGER As dolinas resultam, de acordo com a National Geographic, de «erosão pela água de uma superfície rochosa», debaixo da terra Reuters/STRINGER

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com