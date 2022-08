Bullet Train : pipoca requentada

Entornointeligente.com /

Depois de Deadpool 2, Atomic Blonde e Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw , Bullet Train volta a explicar que o «especialista em acção» David Leitch pode perceber muito de coreografias de duplos e organização de lutas mas não é lá grande coisa a organizar um filme. É evidente, desde o início, que nada em Bullet Train é para ser levado a sério – não passa, no fundo, de uma enorme BD policial em imagem real, sobre um grupo de assassinos que acabam a bordo de um mesmo comboio rápido de Tóquio a Osaca, e os visuais néon hiper-estilizados e o humor meta-referencial assumem-no desde o princípio. A primeira hora, que dispõe as peças de uma precisa mecânica de relojaria no tabuleiro de xadrez, deixa-se ver com algum gosto e sem particular enfado.

