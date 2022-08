Buenos y abundantes platos: estos son los 6 mejores bodegones de Boedo

Entornointeligente.com /

Los bodegones -según Turismo BA- son la síntesis porteña de las corrientes migratorias más importantes que llegaron a la ciudad: la italiana y la española. Aquí se comen buenos platos de pasta , «minutas» , algunos a base de mariscos y pescados e, infaltable, una selección de cortes de carne a la parrilla .

Informate más Turismo exprés: 4 escapadas a menos de 100 km de la Ciudad ASADO.jpg Ciudad de Buenos Aires Son marca registrada de este tipo de restaurantes sus mozos de oficio , que llevan décadas trabajando en el mismo lugar, conocen de memoria los menúes y asombrarán a los comensales con sus destrezas a la hora de llevar cinco platos a la vez. Algunos bodegones llevan más de 100 años abiertos .

bodegon.jpg Bodegones que no podés perderte de Boedo Garay Dirección: Avenida Juan de Garay 4202.

Boedo Antiguo Dirección: José Mármol 1692. La Pituca Inclán 3901.

La Tacita Boedo 1595. El Santo Av. Boedo 709.

Roque Inclán 3999.

