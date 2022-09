«Buenas tardes, señor Bond»: Las 14 frases que inmortalizarán a la Reina Isabel II

Entornointeligente.com /

La reina Isabel II, la monarca más famosa del mundo, falleció el jueves a los 96 años en su castillo escocés de Balmoral, con su familia a su lado. Su hijo mayor, el príncipe Carlos, se convirtió automáticamente en nuevo monarca.

La noticia, por supuesto, ha causado un gran impacto en el mundo, que llora la partida de una de las líderes más representativas de la historia.

Lea también: Fin de una era: Reina Isabel II falleció este jueves, confirmó la Familia Real

En 96 años de vida, la Reina dejó frases célebres para la posteridad. A continuación, las 14 más representativas:

1. «Quieres decir, ¿para siempre?», preguntó a su niñera cuando ésta le dijo que se mudaban al palacio de Buckingham al convertirse su padre en rey por la abdicación de su hermano, en 1936. 2. «Para toda la vida, y con todo mi corazón, me esforzaré en ser digna de vuestra confianza», afirmó la nueva reina Isabel II en ocasión de su coronación en 1953. 3. «Recuerdo que nos aterrorizaba que nos reconocieran», admitió a la BBC en 1985 al relatar cómo ella y su hermana Margarita celebraron el final de la Segunda Guerra Mundial en las calles de Londres entre la multitud. 4. «1992 no es un año que recordaré con gran placer (…) Acabó siendo un ‘annus horribilis'» (año horrible, en latín), afirmó en su mensaje navideño, sobre el año en que tres de sus cuatro hijos se separaron y hubo un gran incendio en el Castillo de Windsor. 5. «Nadie que conoció a Diana la olvidará nunca. Millones de personas que nunca la conocieron personalmente, pero sentían que la conocían, la recordarán siempre. Creo que hay lecciones que aprender de su vida, así como de las extraordinarias y emotivas reacciones a su muerte», dijo en un inusual discurso televisado sobre su nuera, Diana de Gales, tras las críticas por su frialdad ante la muerte de esta en un accidente de automóvil en 1997 en París. 6. «Es alguien que no acepta fácilmente los elogios, pero, sencillamente, ha sido mi fuerza y mi apoyo todos estos años, y estoy en deuda con él mucho más de lo que él jamás dirá», afirmó sobre su marido, Felipe de Edimburgo, en un discurso de 1997 con ocasión de sus bodas de oro. 7. «No hay palabras para compensar la angustia y pena de estos momentos. El duelo es el precio que pagamos por amar», aseguró en un mensaje leído durante un servicio religioso en Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. 8. «¿Menos formal? ¿Pero quién se cree que soy?», le lanzó a la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz en 2007, cuando ésta le sugirió que se quitara la diadema para una fotografía. 9. «Buenas tardes, señor Bond», fue la bienvenida al Palacio de Buckingham que la reina dio a James Bond (el actor Daniel Craig) en la escena que interpretaron juntos para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres-2012. 10. «Cuando buscamos nuevas respuestas en la era moderna, yo prefiero las recetas probadas y comprobadas, como hablar bien de los demás y respetar los diferentes puntos de vista; reunirnos para buscar un terreno de entendimiento», afirmó durante un discurso en enero de 2019 que fue interpretado como un llamamiento a superar las divisiones en el país sobre el Brexit. 11. «Debemos reconfortarnos en el hecho de que, aunque todavía tenemos mucho que soportar, volverán días mejores: volveremos a estar con nuestros amigos, volveremos a estar con nuestras familias, volveremos a estar juntos», alentó en un excepcional discurso televisado en abril de 2020 cuando el Reino Unido entraba en su primer confinamiento contra el coronavirus. 12. «Las cuestiones planteadas, en particular la de la raza, son preocupantes. Aunque algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y serán tratadas por la familia en privado», afirmó en marzo de 2021 en respuesta a una explosiva entrevista de su nieto, el príncipe Enrique, y la esposa de este, Meghan, en que denunciaron racismo, entre otras cuestiones. 13. «Aunque como familia nos encontramos en un periodo de gran tristeza, ha sido un consuelo para todos nosotros ver y escuchar los homenajes rendidos a mi marido, tanto en el Reino Unido como (…) en todo el mundo», aseguró durante su 95 cumpleaños, el 21 de abril de 2021, cuatro días después de enterrar al príncipe Felipe, con quien estuvo casada 73 años. 14. «Es realmente irritante cuando hablan pero no actúan», afirmó en una conversación privada captada por el micrófono de una cámara de televisión el 14 de octubre de 2021, en referencia a los líderes mundiales esperados dos semanas más tarde para el inicio de la conferencia de la ONU sobre cambio climático COP26 en la ciudad escocesa de Glasgow.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com