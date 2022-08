Buenas noticias: Instagram tendrá una nueva y potente herramienta de filtrado

Entornointeligente.com /

Una de las cosas que más se odian de Instagram es la gran cantidad de contenidos irrelevante para los usuarios que tiene que ver sin poder hacer mucho al respecto. Y, esto, es algo que parece que se desea cambiar por parte de la compañía. Y, para lograrlo, se ha enunciado una mejora en el filtro que se puede activar para excluir las cosas que no se está seguro de que no van a gustar al verlas en el feed .

Lo cierto es que esta mejora era absolutamente necesaria, ya que actualmente no existe una forma muy eficiente de indicarle a Instagram que un tipo de contenidos (por temática, sin ir más lejos) no se desean ver más ni en vídeo ni en foto . Por lo tanto, solucionar esto es algo que esperaba desde hace tiempo y, por lo que parece, la compañía propiedad de Meta ha decidido que es el momento de dar el paso.

Un nuevo filtro de contenidos llegará a Instagram Actualmente, la única forma efectiva que existe en la red social para que esta sepa que algo no gusta, es el marcarlo de esta forma en la publicación correspondiente. No es una mala opción, pero la lentitud con la que se hace esto y, por lo tanto, lo tedioso que resulta hasta que la efectividad se aprecia es algo que acaba por desquiciar a más de uno (entre los que me incluyo). Pues bien, el nuevo filtro que llegará y que se sitúa en la zona superior derecha de la interfaz de usuario -en un icono con forma de ajustes -al lado de la barra de búsqueda-, permitirá cambiar la situación de forma radical.

En este nuevo filtro, se podrán indicar varias opcione s que no gustan a la vez -nada de una en una- y, por lo tanto, dejarle claro a Instagram que hay cosas que no se desean ver en el feed será mucho más rápida y sencillo (y sin faltarle un alto grado de precisión). Incluso, se podrá restringir la aparición de lo que incluya un hashtag, emojis y, también, frases completas en concreto. Sin duda alguna algo que, seguro, es de gran utilidad para los usuarios y que, no nos engañemos, debería ser parte de la aplicación de la red social desde hace ya bastante tiempo.

Cuando llegará esta nueva opción Pues esto es algo que no ha indicado la compañía en el anuncio del nuevo filtro que se prepara para Instagram (pero sí que se incluirá en todos los clientes disponibles). Por lo tanto, habrá que tener paciencia para que sea una realidad, pero teniendo en cuenta lo que en principio promete, lo cierto es que será una de esas herramientas indispensables para todos los que utilizan esta red social que, precisamente, no son pocos.

