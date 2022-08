Buenas noticias: el futuro Xiaomi 13 Ultra sí que llegará a España

Entornointeligente.com /

Una de las cosas que no han gustado mucho a los que viven fuera de China y les gusta la tecnología, es que el Xiaomi 12S Ultra no se pueda comprar más que en el mencionado país asiático. Esto es una verdadera pena, ya que el terminal es de una excelente calidad, pero así son las cosas. Por suerte, parece que esto no afectará a su sucesor.

Esta es una duda que, desde se conoció el lanzamiento del dispositivo que hemos nombrado antes y sus restricciones en la puesta a la venta, tiene aquellos que siempre buscan lo mejor en lo que se refiere al teléfono que utilizan. Pero, un mensaje del CEO de la firma, Lei Jun, en Twitter ha hecho que las esperanzas aparezcan debido a que el dispositivo que lo sustituirá será vendido de forma global. Y, esto, evidentemente, afecta de forma directa a España .

The next iteration of Ultra will be available in our global markets! https://t.co/TgdDWq8724

— leijun (@leijun) August 27, 2022 Un despliegue global del Xiaomi 13 Ultra, lo que todos querían En respuesta a un mensaje publicado en el que se muestra el análisis del 12S Ultra, el directivo de la firma asiática ha mandado un mensaje que no puede ser más claro: la siguiente iteración de este dispositivo (hablando de los Ultra de gama alta) estará disponible de forma global . Vamos, blanco y en botella. Y, por supuesto, esto son excelentes noticias para los usuarios y para la propia Xiaomi que podrá competir de tú a tú con lo mejor de lo que lancen sus rivales -superándolos en muchos casos-.

Por lo tanto, y si todo va como debe , antes de que acabe este año llegará el Xiaomi 13 Ultra con el resto de la gama de producto. Y, en consecuencia, sin tardar mucho se podrá comprar en lugares como Francia, Italia y, por supuesto, España. Que se preparen los demás, que a este modelo no le faltarán detalles como por ejemplo la colaboración de Leica en su cámara principal.

Xiaomi

Qué se espera que ofrezca el nuevo smartphone Pues no te tiene muchos datos concretos hasta el momento, pero alguno sí que ha trascendido. Por ejemplo, la cámara mantendrá su aspecto circular, siendo muy prominente respecto a la carcasa del teléfono. Aparte, es de esperar que el procesador sea el Snapdragon 8 Gen 2 , que será el más potente de Qualcomm en esos momentos y, evidentemente, se ofrece una mejora importante en rendimiento y, seguramente, en lo que tiene que ver con el consumo del SoC. Evidentemente, la memoria como siempre ocurre con Xiaomi estará perfectamente resuelta.

Otra de las cosas que se cree que será parte son seguridad en el nuevo modelo de Xiaomi será que la pantalla, sin dejar de ser AMOLED, ofrecerá una frecuencia de 144 Hz para ofrecer una excelente capacidad en la frecuencia (la resolución llegará a 2K). Por el momento poco más se conoce respecto a lo que el dispositivo tendrá, pero seguro que incluye varias sorpresas para hacerlo completamente diferencial.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

Entornointeligente.com