¡Buena noticia! Panamá queda excluida de la lista discriminatoria de Rusia

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Rusia excluyó a Panamá de la lista de Estados que no intercambian información con fines fiscales. noticias relacionadas Injusta decisión de incluir a Panamá en lista gris Laurentino Cortizo: ‘la meta es salir de la lista gris del GAFI en junio del próximo año’ Bancos panameños dicen que no hubo huida de corresponsalías por lista gris “Este hecho se da en seguimiento a las acciones enmarcadas en el plan Misión Panamá, que ejecuta la C ancillería , en busca de mejorar la reputación de nuestro país a nivel internacional, readecuándola a los más altos estándares internacionales para consolidar a Panamá como el centro financiero más importante de la región”, destaca el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. El informe confirma que la exclusión de Panamá de esa lista fue hecha por el vicecanciller ruso, Sergei Riabkov , durante la presentación de las credenciales del nuevo embajador de Panamá ante la Federación de Rusia, Efraín Villarreal. VEA TAMBIÉN: Caja de Ahorros y Mitradel firman convenio para reducir tasa de desempleo juvenil en Panamá Panamá permanecía en esa lista discriminatoria desde el año 2016. Por otro lado, Panamá realiza esfuerzos para sacar al país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI). En este sentido, el presidente de la República, Laurentino Cortizo , ha señalado que su administración realiza gestiones para que el organismo internacional excluya a Panamá luego de ser reincluida en junio de 2019 , a pocos días de que Juan Carlos Varela dejara el poder político. “Tenemos que seguir avanzando con los temas que están pendientes y son obstáculos que impiden a Panamá salir de la lista gris del Gafi. Tenmos que seguir haciendo el trabajo que hemos estado realizando a través de la Unidad para la Competividad de los Servicios Internacionales”. El mandatario aseguró que una vez se cumpla con lo pactado Panamá podría salir de aquella lista de paraísos fiscales en junio de este año. COMUNICADO | Cancillería informa que Panamá queda excluida de la lista discriminatoria de Rusia. pic.twitter.com/HsGMzU4EDB — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) January 27, 2020 ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

