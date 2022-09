Buena noticia: Ministerio de Educación resalta avances en alfabetización en regiones

Entornointeligente.com /

Lucila Landeo Sánchez, directora de la Dirección de Educación Básica Alternativa del Ministerio de Educación, afirmó que el programa ha logrado grandes avances al duplicar el número de personas que están en el programa, sobre todo de zonas rurales y de extrema pobreza. En tal sentido, dijo que la labor que se viene realizando para acortar las brechas ha logrado duplicar a las personas que están registradas en el programa habiendo pasado de 11,000 en años anteriores a 22,270 en la actualidad. En entrevista a Andina al Día , la funcionaria del Minedu dijo que los los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) en 17 regiones así como diversas instituciones además de empresas privadas que están apoyando la labor del Minedu para acortar las brechas de analfabetismo. [Lea también: Minedu: especialistas analizarán avances de la educación básica alternativa] Por ello dijo que es necesario implementar visibilizar y fortalecer el proceso de alfabetización a nivel nacional sobre todo teniendo en cuenta, de acuerdo a la encuesta nacional de hogares del INEI, que la tasa de analfabetismo en el país, para el 2021, es del 5.2 % de la población, es decir 1 millón 797,000 personas «están en situación de analfabetismo». Señaló que 8 millones 200,000 personas en el país, no tienen estados de primaria o secundaria completa y que de esas cifras un millón 700,000 son analfabetas, de allí la importancia del programa. Landeo Sánchez precisó y destacó en las cifras que del total, más de 16,000 son mujeres inscritas en el programa y que buscan superar sus capacidades y conocimientos. Agregó que los círculos de aprendizaje en 17 regiones del país como Cusco, Huánuco, Piura, Puno y La Libertad, Lambayeque, Cajamarcas, Ayacucho, Puno y en los distritos rurales de extrema pobreza. Dijo que para ello se cuenta con 1,330 facilitadores a nivel nacional y se brinda a los que son parte del programa asistencia técnica y material educativo. Destacó el aporte de los estudiantes universitarios de Educación de los últimos ciclos que bajo el voluntariado se suman a la campaña de alfabetización. Dijo que justamente se encuentra en Trujillo para lanzar el programa de alfabetización con estudiantes de la Universidad Católica de dicha ciudad que se están sumando al proyecto. Sostuvo que esto es muy importante porque con los CEBAS y círculos de alfabetización no se puede atender la demanda que existe. Además agregó se requiere dar una atención especial porque no es lo mismo atender a un alumno de Educación Básica Regular que a un adulto mayor que ya tienen sus competencias formadas. Sostuvo que para ello se aplica la educación presencial, semipresencial y a distancia en la cual el internet es un gran aliado para ejecutar el programa Aprendiendo Emprendo, ganador del Premio 2022 de Buenas Prácticas de Gestión Pública, Categoría Educación. Puso especial énfasis en el CEBA empresarial donde las empresas «se han comprado el pleito» de alfabetizar a sus trabajadores lo que a larga representa que pueden incrementar sus salarios como sucede en ciudades de Trujillo, Piura, Cajamarca, Lima entre otras. Mencionó también municipios como el de Namora en la región Cajamarca que está llevando a cabo un programa. «Se está trabajando con otros sectores como Salud, Justicia(con programas en los penales) y otras organizaciones», anotó. Finalmente dijo que este año se ha lanzado un programa inclusivo para atender. a las personas con discapacidad auditiva. Precisó que todos la alfabetización es gratis y no tiene costo alguno y permite avanzar a las personas no solo en aprender a escribir y leer sino también culminar sus estudios ya sea de primaria y secundaria y postular a una universidad como ha ocurrido en muchos casos. (FIN) JCB/MAO Más en Andina: Comités de vigilancia fortalecen capacidades para el aprovechamiento forestal de la región San Martín, resaltó @OsinforPeru . ?? https://t.co/Cgz9DvfhWy pic.twitter.com/NmpZI6RMVE

