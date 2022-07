Buen momento para conectar con la intuición y afinar estrategias

Entornointeligente.com /

Patricia Valderrama

Conexión Astral

La intensidad en el ambiente se hace sentir y nos obliga a ser más serios con nuestros propósitos de vida. No es suficiente tener planes hay que ejecutarlos y eso a veces requiere de un esfuerzo extra de nuestra parte ¡Esta es la energía presente!! Impulsar con persistencia y disciplina lo que queremos lograr.

Para obtener mayor precisión de las orientaciones astrológicas la sugerencia es leer tanto tu signo solar como tu ascendente.

ARIES

MARZO 21 / ABRIL 20

Llegó el momento de sacar cuentas a nivel profesional: esfuerzo vs ganancias. Procura ser lo más objetivo que puedas para tomar las mejores decisiones, pues en esta ocasión no sería para nada impulsivo decidir terminar con lo que has estado haciendo por no reportarte suficientes satisfacciones y dividendos. Si la evaluación pasa la prueba entonces planifica el siguiente paso que te permitiría alcanzar lo que te hayas propuesto. Es un momento para hacer un balance, tomar decisiones y arriesgarte a hacer las cosas de una manera diferente.

PRÁCTICA AMOROSA: el trabajo en equipo dará sus frutos.

ENERGÍA MAGNÉTICA: el silencio puede ser un buen consejero durante los próximos días.

TAURO

21 DE ABRIL / 20 DE MAYO

Pon en orden los temas legales pendientes y así todo va a fluir mejor para ti. También es importante que evalúes el conocimiento que manejas en tu área de experticia profesional y qué cursos o formaciones podrías hacer para consolidarla, es decir, qué podrías estudiar que complemente lo que ya sabes. Esto sería una de las mejores estrategias que podrías desarrollar para sacar adelante tus planes de vida tanto personales como profesionales. Has llegado lejos pero aún puedes conseguir más.

PRÁCTICA AMOROSA: tu compromiso profesional es una de tus grandes virtudes, sácale provecho.

ENERGÍA MAGNÉTICA: es tiempo para ir consiguiendo alguna causa social que te permita ayudar.

GÉMINIS

MAYO 21 / JUNIO 21

Ahora puedes evaluar todos los cambios que has experimentado durante los últimos tiempos para sacar cuentas y hacer tu balance de ganancias y pérdidas. Si reconoces alguna deuda págala, tanto a nivel monetario como energético te conviene, pues de no hacerlo crearás un karma innecesariamente. Una vez que hayas hecho la compensación podrás generar las estrategias pertinentes para invertir, es un excelente momento para sacar mayor provecho de tu capital intelectual.

PRÁCTICA AMOROSA: enfoca tu mente en lo que quieres lograr y date el permiso de inventar la mejor manera de alcanzarlo.

ENERGÍA MAGNÉTICA: no desistas de lograr tus sueños, lo vas a lograr.

CÁNCER

JUNIO 22 / JULIO 21

Es posible que se cierren episodios importantes en tus relaciones más significativas a nivel de pareja o de sociedades. Evalúa muy bien cómo se fue dando todo para que puedas sacar conclusiones justas con lo que ocurrió. Es posible que se produzcan episodios muy intensos en tus relaciones para que los involucrados se vean obligados a evaluar la calidad de las mismas y puedan así poner los correctivos que sean necesarios para conseguir una mayor calidad en los vínculos. Cuidado con enemigos, no te fíes de gente que no te ha demostrado lealtad.

PRÁCTICA AMOROSA: no te resistas a los cambios, son muy necesarios en este momento de tu vida.

ENERGÍA MAGNÉTICA: conectar con la fe y el servicio.

LEO

22 DE JULIO / 22 DE AGOSTO

Ahora puedes sacar conclusiones más claras con respecto a tu salud. Evalúa concienzudamente lo que has sentido y el posible origen emocional para que así puedas atender lo que generó el desequilibrio. También es muy importante que evalúes tus hábitos y cambies los que sean necesarios para que, de una manera sencilla, impactes positivamente en tu bienestar. Crear estrategias que te impulsen a tener una mejor disciplina tanto a nivel de trabajo como de salud es lo que puede asegurar que el estrés no te afecte. La meditación y la oración también pueden ayudar en este momento.

PRÁCTICA AMOROSA: tómate en serio los temas comerciales y de ventas y crecerás mucho económicamente.

ENERGÍA MAGNÉTICA: ayuda a quien lo necesita y dormirás mejor.

VIRGO

AGOSTO 23 / SEPTIEMBRE 22

Es momento para dar estructura a tus hijos, ayudarlos a crear una dinámica de vida que facilite el logro de sus propósitos te hará sentir en paz. También te puedes ocupar de evaluar cualquier proyecto que tengas en mente, ahora puedes reconocer con mayor exactitud su factibilidad. Enfocarte en ayudar a tus hijos a tener un cable a tierra puede crear una gran diferencia para ellos, de igual manera aterrizar tus proyectos los hará exitosos. Para ser lo más eficiente posible necesitas relajarte y hacer cosas que te hagan disfrutar más de la vida. De esa manera tu contribución vendrá desde el placer y el querer.

PRÁCTICA AMOROSA: es un momento para trabajar de manera comprometida y dar lo mejor de ti para ayudar a otros.

ENERGÍA MAGNÉTICA: recibe el amor que te quieran dar y sé recíproco con quien te quiera bonito.

LIBRA

SEPTIEMBRE 23 / OCTUBRE 22

Mucha conexión con tu hogar y con todo lo que sea una fuente de seguridad emocional. Presta atención a todo aquello que te hace sentir entusiasmo y motivación para apoyar a otros en sus propias historias, pues de esta manera podrías generar dinámicas más efectivas, positivas y gratas para quienes, por dificultades económicas, no han podido conseguir el nivel de vida que alguna vez tuvieron o que simplemente aspiran tener. Más allá de organizar tu casa procura resolver asuntos prácticos que pudieran mejorar la calidad de vida en tu hogar.

PRÁCTICA AMOROSA: consigue incrementar tus fuentes de diversión y alegría,.

ENERGÍA MAGNÉTICA: presta más servicio incondicional y te irá mejor.

ESCORPIO

23 DE OCTUBRE / 21 DE NOVIEMBRE

Tu mente no para de buscar estrategias para conseguir lo que quieres ¡Eso está bien! solo toma en cuenta que es necesario ver el bosque más allá del árbol porque de lo contrario te quedarás corto, tú puedes alcanzar mucho más si amplias tu visión. Es momento para enfocarte en cada una de las actividades que son necesarias llevar a cabo para alcanzar tus objetivos. De esta manera crearás una ruta a la que luego puedes incorporar muchas cosas nuevas que impactarán de manera positiva tus proyectos y tu trabajo.

PRÁCTICA AMOROSA: es importante que te comprometas con tu vida familiar, no todo es trabajo.

ENERGÍA MAGNÉTICA: la conexión con la música te liberará del estrés.

SAGITARIO

NOVIEMBRE 22 / DICIEMBRE 21

Los planes para hacer dinero necesitan ser reestructurados o de lo contrario te vas a frustrar, así que toma lápiz y papel y escribe primero lo que tienes que ganar para cubrir tus gastos fijos, las fuentes de ingresos que tienes y las que puedes incorporar, define la cantidad de dinero que tendrías que ganar para sentir la abundancia y establece metas y estrategias. Este es el momento para reformular lo que has estado haciendo hasta ahora porque no ha sido suficiente para hacerte sentir bien, necesitas algo más.

PRÁCTICA AMOROSA: si te comprometes más con tu entorno inmediato te sentirás más tranquilo.

ENERGÍA MAGNÉTICA: como estarás muy sensible es importante que conectes con alguna expresión artística: escribir, bailar, cantar.

CAPRICORNIO

DICIEMBRE 22 / ENERO 20

Llegó el momento de sacar cuentas con respecto a lo que te conviene y a lo que no. Es oportuno responderte preguntas como ¿qué es lo te hace sentir más exitoso? ¿cómo quieres seguir llevando tu vida en el día a día? ¿cuáles son tus parámetros de felicidad? ¿qué puedes hacer para conseguir una dinámica de vida más relajada? En la medida que te ocupes más de ti y de tus más auténticas necesidades aprovecharás la energía disponible. Un cambio en tu apariencia le puede dar un toque divertido a tu semana.

PRÁCTICA AMOROSA: organiza tus finanzas y regula los gastos para que no te estreses.

ENERGÍA MAGNÉTICA: aprovecha soñar un poco con lo que quieres lograr, así lo vas haciendo realidad.

ACUARIO

ENERO 21 / FEBRERO 19

Una fuerte energía psíquica te puede llevar a recibir información mientras duermes, en tus sueños, sobre aquello que te hace feliz y que al conseguir te hará sentir una persona más completa. Seguramente tu tienes estimado todo aquello que es importante en tu vida, pero tal vez no te has dado cuenta que es necesario abrir un espacio para los asuntos del espíritu, si lo haces vas a comenzar a sentirte de una manera muy diferente. Al leer esto puede que digas «pero si ya lo hago», pero la verdad es que todavía te falta, porque todavía estás muy en lo racional y es por eso necesitas abrir espacio para lo más emocional y energético.

PRÁCTICA AMOROSA: tómate más en serio a ti mismo, no puedes seguir tratándote como si no fueras importante.

ENERGÍA MAGNÉTICA: la conexión emocional la lograrás a través de tus talentos.

PISCIS

20 DE FEBRERO / 20 DE MARZO

Los amigos de toda la vida o esas personas que han sido comprometidas contigo a lo largo del tiempo tendrán un significativo protagonismo en este momento: tómalas en cuenta, abre un espacio para que te acompañen, acércate a ellas, pide disculpas si hubo algún distanciamiento por algo que tú no hayas manejado de la mejor manera. Valora las relaciones que te han enseñado y dedícales tiempo, eso traerá muchas satisfacciones y beneficios a tu vida. Te puedes volver a enamorar o apasionar por algo significativo.

PRÁCTICA AMOROSA: momento para superar los miedos y atreverse hacer cosas diferentes.

ENERGÍA MAGNÉTICA: sé tú en todo momento y encontrarás tranquilidad.

