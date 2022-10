¡BUEN DISFRUTE! Claves imprescindibles para tener una sexualidad sana

Entornointeligente.com /

La ‘salud sexual’ abarca muchos aspectos: ITS, acceso a la salud sexual, brecha orgásmica, masturbación, placer, autoconocimiento… Y actualmente hay muchos datos que nos pueden orientar en torno a en qué punto se encuentra en nuestro país.

Por otra parte, un estudio realizado por Womanizer ha demostrado que las mujeres se masturban más que en años anteriores, y por tanto, la brecha de masturbación se ha disminuido del 62% al 47%. Y, según otro análisis, el 29% de las mujeres españolas tratan en profundidad el tema de los deseos y fantasías sexuales durante los tres primeros meses de relación, una cifra que también ha aumentado.

Ana Blázquez, sexóloga y Terapeuta colaboradora de Control revela que «nuestras creencias, emociones, experiencias y vivencias (tanto físicas como psicológicas) están interrelacionadas, y de ello depende que vivamos la sexualidad de una manera u otra. Por lo tanto, una buena salud sexual se basará en tres áreas: la biológica, la emocional y la social. Siendo igual de importantes e inseparables pero, por desgracia, a la mayoría de nosotros y nosotras, solo nos han educado con una: la enfocada a la biología y la prevención».

Así que, aprovechando un día como hoy, hemos desarrollado 7 claves para vivir una sexualidad sana:

Protégete. Usa siempre anticonceptivos de barrera con tu pareja o parejas sexuales. Programa tus citas médicas. Revisa tu salud sexual de manera periódica. A la hora de formalizar una relación… Antes de desestimar el uso de protección con tu pareja si así lo deseáis, haceos un examen que acredite que estéis sanos. Conócete a ti misma. La autoexploración es primordial y no debería ser tabú. Saber qué te gusta y qué te lleva al clímax es algo personal y esencial. Blázquez recuerda ‘El modelo de Sexualidad Democrática’, que promueve precisamente eso: el autoconocimiento, para que cada persona sea responsable de su placer y así poder compartirlo. Aumenta tu autoestima sexual. Valora tu cuerpo y ámalo. Si no te gustas a ti misma, no disfrutarás del sexo, entre muchas otras cosas. Según el X Barómetro ‘Los jóvenes y el sexo’ de Control, el 50% de las personas se han sentido incómodas a la hora de mantener relaciones sexuales por tener inseguridades con su cuerpo. «En vez de pensar que nuestro cuerpo es el problema, pensemos que, gracias a él, nos estamos dando cuenta de la persona que tenemos delante. Es decir, si alguien es capaz de no estar con otro alguien por su físico: entonces, esa persona no es», aconseja Blázquez. Ficha aquí qué es el autotoque amoroso y cómo te puede ayudar. Cultiva la erotofilia. Esto es, la actitud positiva hacia todo lo erótico. Hay que desechar los sentimientos de culpa y los prejuicios. El sexo es bueno y hablar de ello no debe causarte vergüenza. SuNoticiero

