BUDA MAITREYA Y HUMAN-X TECHNOLOGIES Telepatía digital sintética

Entornointeligente.com /

Extracto del libro:

El resultado es un dispositivo craneal, similar a lentes, que permite comandos mentales sobre el procesado del microchip, admitiendo aplicaciones y funciones prácticamente ilimitadas. Debido a que durante su uso el cerebro es neuroestimulado para ingresar a frecuencia de onda alpha y a mayor coherencia entre ambos hemisferios, el sujeto experimenta un aumento de su IQ promedio y una intensificación de su capacidad de concentración y memoria. Asimismo, el aparato reemplaza al celular.Los procesos sistemáticos y constantes de miniaturización de los componentes del hardware, sobre todo en el caso de chips y HD, o memoria rígida, disminuyendo los tamaños e incrementando la capacidad de almacenamiento y procesado de datos; hacen ahora posible esta 3º revolución tecnológica.

Mediante Human-X se podrán controlar todas las funciones del hogar, del automóvil y del trabajo, ordenando todo con los comandos mentales. Esta tecnología se complementa con el Proyecto Domus, consistente en la instalación de servers por edificio y en el tendido de fibra óptica hacia cada departamento. Esto permitirá la conversión en inteligente de las unidades así reconvertidas y en su completa automatización. Asimismo, mediante canales Wi-Fi, Human-X podrá dialogar con los servers y disfrutar de mayor capacidad de memoria y procesado, así como velocidad de interconexión.

Este cambio permitirá la intensificación del e-commerce a nivel global. Las compras y pedidos se realizarán digitalmente y las entregas mediante delivery, aumentando significativamente el potencial del teletrabajo. En esta transición desde el Siglo XX al Siglo XXI, el dinero en papel será abandonado y reemplazado por el dinero electrónico y el nuevo patrón de transacción puede ser el tiempo cualificado.

Como sucedió con la PC y Microsoft, el desarrollo del hardware de acá al 2025, admite un tercer sistema operativo, que bautizamos de Light Orifice, un hibrido entre Windows y Linux, para cuya evolución se convoca a los programadores del software libre con pago a comisiones sobre la futura facturación.

El I&D de Human-X es de gestión internacional. Para el hardware se da participación a las multinacionales Sony, Apple y Philips, las que deberán sopesar que el nuevo dispositivo reemplaza totalmente al celular. Para el software se realizan alianzas con empresas líderes y la gestión del negocio no descarta una alianza con la NASA, que en su nueva etapa realiza convenios comerciales con el sector privado.La única limitante es la capacidad de velocidad de procesado de los chips y la miniaturización de la memoria, pero esta capacidad seguirá creciendo geométricamente de acá al 2050, de modo que la arquitectura de soporte del dispositivo tendrá una evolución constante. Cuando surja la IA una versión micro podrá ser incorporada al aparato.

Más sobre Sony Apple Philips Microsoft NASA El Arquitecto RG, es el creador del concepto de Human-X. Sobre éste comenta: «Preví esta tecnología en 1974, pero en esa época los desarrollos digitales y los chips se encontraban en fase embrionaria. Hoy ha llegado el momento para producir la convergencia. Existe Google Glass y Hololens, están los adelantos de la telepatía digital sintética experimentada por el Ejército norteamericano y existen los BCI (Brain Computer Interfaces). En Iberoamérica no fabricamos chips, por lo que el hardware de Human-x está fuera de nuestro alcance por el momento. Nos queda la gestión internacional sobre el software, las aplicaciones y la expansión del e-commerce. Este es un proyecto macro, de suficiente potencia como para nuclear miles de empresas y millones de horas hombre de trabajo intensivo. La producción masiva del dispositivo hará que su precio final en el mercado flote en torno a los U$S 1.500 a 500 y la facturación por e-commerce global no baje del billón de dólares. Cuando su uso se masifique cambiará los hábitos para siempre. La telepatía digital sintética continuará avanzando por lo que antes del 2030 nos estaremos comunicando mentalmente con el auxilio digital, sin las barreras del idioma. Y podremos observar las imágenes del cosmos directamente desde el telescopio Hubble al visor de Human-X. La interconectividad será total y a máxima velocidad. Ya estamos asistiendo a la desintegración de viejos credos. Hoy sabemos que hay cientos de miles de millones de exoplanetas habitables. El universo explota de vida. No estamos solos».

Human-X está basado en un concepto del diseño de extrema simplicidad, de ahí su potencial versatilidad, prácticamente ilimitada.

Esta reingeniería integral sobre la arquitectura del PC, combina los nuevos desarrollos existentes de 3 multinacionales clave: Apple, Philips y Sony.

Debido a que los paquetes tecnológicos esenciales y necesarios para su acople en la forma de prototipos de Human-X, ya existen en forma separada, el tiempo máximo para el desarrollo y lanzamiento comercial del primer prototipo es de 12 meses, a partir de la coordinación de recursos de las 3 mencionadas multinacionales de referencia.

El hardware de Human-X podrá reducirse en costo final al público, desde los U$S 1.500 del prototipo alfa, a U$S 500 por cada unidad para los modelos omega standard.

Este menor precio de costo final por unidad standard, incluidos los costos de comercialización, multiplica la cantidad de usuarios conectados a la internet, mediante el nuevo hardware, por un factor de 2, pasando del 57% actual al 90%, igualando o llegando a superar las estadísticas de los actuales celulares, todos los cuales quedarán junto a las antiguas PCs, obsoletos, al finalizar el primer año de comercialización mundial del nuevo producto.

Esta importante masa de usuarios, es a su vez incorporada al nuevo sistema y prestaciones de servicios del Libre E-Commerce Global Unificado.

VISITE WIKIYOGA

WEB

[email protected]

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com