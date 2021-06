Bucks sobreviven a juegazo de KD y van a la Final del Este

Entornointeligente.com / BROOKLYN, Nueva York – Antes de que comenzaran estos Playoffs de la NBA, se le preguntó a Giannis Antetokounmpo si pensaba que sus Milwaukee Bucks estaban mejor preparados para la postemporada de este año, después de las decepciones que les sucedieron en los últimos dos años.

“No sé si este año será diferente”, dijo Antetokounmpo. “No te voy a mentir. Podría ser lo mismo. Quién sabe.

“Los resultados hablarán por sí mismos al final”.

Resultó que tenía razón, pero no de la forma que esperaba.

Detrás de 40 puntos, 13 rebotes y cinco asistencias de su estrella, los Bucks llegaron al Barclays Center el sábado por la noche y sobrevivieron a un clásico instantáneo de un Juego 7 contra los Brooklyn Nets , ganando 115-111 en tiempo extra para avanzar a las Finales de la Conferencia Este.

Foto: Getty. Sólo fue necesario superar el último golpe en el estómago: un jumper de Kevin Durant loco sobre la defensa perfecta de PJ Tucker con un segundo para el final de la regulación para empatar el juego, y sobrevivir a una competencia de maratón en la que varios jugadores de ambos equipos alcanzaron los 50 minutos. jugaron, incluidos Durant y James Harden , que jugaron los 53 minutos.

Durant terminó con 48 puntos, nueve rebotes y seis asistencias, estableciendo un nuevo récord de anotaciones de la NBA en un Juego 7.

En última instancia, sin embargo, fueron los Bucks quienes recibieron canastas de Antetokounmpo y Khris Middleton en los últimos 72 segundos del tiempo extra, además de que Durant falló casi el mismo tiro que acertó al final del tiempo reglamentario con 0.3 segundos para el final de la sesión extra. sobrevivir y seguir adelante para enfrentar a los 76ers o los Atlanta el miércoles en el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Este.

Este juego, como la mayoría de los juegos 7, se convirtió rápidamente en un asunto físico y tenso, con ambos equipos luchando por lograr una ofensiva consistente fuera de sus estrellas. El resultado fue una actuación que se sintió más como una competencia de resistencia que como un juego de baloncesto para todos los involucrados.

Finales del Oeste por ESPN Deportes ESPN Deportes, ABC y ESPN son el hogar de las finales de la Conferencia Oeste de 2021, con los Phoenix Suns enfrentando a los LA Clippers por el boleto a las Finales de la NBA.

Juego 1: Domingo, 3:30 p.m. ET Juego 2: Martes, 9 p.m. ET Juego 3: Jueves, 9 p.m. ET Juego 4: Junio 26, 9 p.m. ET Juego 5*: Junio 28, 9 p.m. ET Juego 6*: Junio 30, 9 p.m. ET Juego 7*: Julio 2, 9 p.m. ET

*De ser necesario

Durant y Harden nunca abandonaron el juego, mientras que Middleton permaneció sentado durante 39 segundos. Y, a medida que avanzaba la noche, las piernas cansadas se hicieron evidentes en ambos lados, con muchas manos en las rodillas y las caderas a medida que el juego se extendía hasta el último cuarto, y cada jugador que cayó al suelo se tomó un momento para recuperarse antes de escalar lentamente. a sus pies.

Pero, por mucho que ambos equipos intentaran extender la ventaja, ninguno de los dos fue capaz de hacerlo en más de unos pocos puntos, intercambiando la ventaja más de 10 veces, además de varios otros empates.

Fue un punto culminante apropiado para una serie que, aunque no es la batalla épica que se esperaba que fuera antes de que comenzara, todavía ha presentado mucho drama de dos equipos que estaban en camino de colisión para enfrentarse en los playoffs para la pareja final. meses de la temporada regular.

Los Nets lideraron la mayor parte del último cuarto antes de que Jrue Holiday , quien luchó inmensamente durante todo el juego, finalmente llegara cuando más importaba.

Selecciones Editoriales Kawhi (rodilla), baja para J1; en duda para serie CP3 (protocolos), descartado para J1 vs Clippers NBA Playoffs 2021: Todo lo que necesitas saber sobre los equipos en contienda 2 Relacionado Holiday, quien en un momento estuvo 2 de 17, ayudó en un balde de Antetokounmpo para empatar el juego, luego acertó el mayor tiro en décadas en el baloncesto de Milwaukee, un tres en el ala izquierda, que le dio a los Bucks la ventaja de bueno con 2:32 restantes.

Inmediatamente siguió con un salto de línea de fondo en la siguiente posesión, mientras él y Durant iban y venían en múltiples posesiones.

Pero Durant, quien jugó todo el partido por segunda vez en cinco días en el Barclays Center, lanzó un tiro en salto con 1:08 restante que fue empujado por Tucker, y Middleton anotó un par de tiros libres en el otro extremo para empujar la ventaja de Milwaukee de nuevo a cuatro.

Durant luego falló un tiro en salto en el otro extremo, solo para ser rescatado cuando los Bucks no pudieron acorralar el rebote defensivo. Sin embargo, no falló la segunda vez, yendo desde la línea de fondo y haciendo un tiro en salto para poner el marcador 109-107 con 42.3 segundos por jugarse.

Lo mismo sucedió en el otro extremo, cuando Middleton falló un tiro en salto, pero Milwaukee logró acorralar el rebote ofensivo. Sin embargo, a diferencia de los Nets, los Bucks no pudieron aprovechar. Se tomaron un tiempo muerto para preparar una jugada con 2.1 para ir en el reloj de lanzamiento que resultó en que Brook Lopez se quedara atascado en la esquina por una violación del reloj de lanzamiento.

Lleva ESPN a todos lados Si quieres recibir la mejor información del mundo deportivo, descarga la App ahora. espn.com/app »

Fue un error que los Bucks vivirían para lamentar. Durant descargó un tiro verdaderamente icónico en el otro extremo, golpeando un salto de giro sobre Tucker, aunque con su pie simplemente cruzando la línea de 3 puntos, para empatar el juego con un segundo para el final, levantando los brazos hacia las vigas mientras retrocedió hacia el otro lado.

Eso todavía dejó a los Bucks con la posibilidad de evitar el tiempo extra. Pero, después de otro tiempo fuera, Milwaukee no lo hizo mejor. Antetokounmpo se enjambró y terminó lanzando una oración que golpeó el costado del tablero, enviando el juego a la prórroga.

La sesión extra fue tan fea como cabría esperar, ya que ambos equipos tenían jugadores de más de 50 minutos de juego. Los únicos puntos, de cualquiera de los equipos, fueron una bandeja de retroceso de Bruce Brown en un rebote ofensivo en la primera posesión de Brooklyn hasta que Antetokounmpo anotó sobre Durant con poco más de un minuto para el final.

Luego, después de que López bloqueó una bandeja de Durant y Joe Harris falló un triple abierto en el rebote ofensivo en el otro extremo, Middleton se metió dentro de la línea de tiros libres y con calma derribó un tiro en salto para devolver a los Bucks la ventaja con 40,1 segundos para el final.

Durant dos veces tuvo la oportunidad de empatar el juego para los Nets. Esta vez, sin embargo, los resultados fueron diferentes. Primero, falló un tiro en salto de rango medio que lo hubiera empatado con 34.7 segundos para el final. Luego, después de que Middleton falló lo que hubiera sido un tiro en salto decisivo en el otro extremo, Durant se encontró exactamente en la misma situación: la pelota en la parte superior de la llave y la oportunidad de empatar o ganar el juego.

Esta vez, falló poco. La pelota rebotó sin causar daño fuera de los límites con 0.3 segundos para el final. Y, una revisión extensa y un par de tiros libres más tarde, la temporada de Brooklyn había terminado.

Fue un final desalentador para una temporada que comenzó para Brooklyn con más anticipación y entusiasmo en torno a la franquicia que en cualquier momento en que se mudó a la ciudad de Nueva York desde Nueva Jersey hace nueve años.

Después de que Durant pasó un año al margen recuperándose del desgarro del tendón de Aquiles que sufrió durante el Juego 5 de las Finales de la NBA de 2019, e Irving se perdió la mayor parte de la temporada pasada después de una cirugía de hombro, esta sería la primera vez que las dos estrellas compartirían la cancha juntas. desde que decidió formar un equipo.

Ya enfrentando las expectativas del campeonato, los Nets dieron a esas esperanzas una inyección masiva de combustible para cohetes a mediados de enero, cuando Brooklyn realizó un intercambio exitoso para adquirir a Harden de los Houston Rockets a cambio del escolta Caris LeVert , el centro Jarrett Allen y un grupo de futuros primeros. -picos de tiro redondo.

Brooklyn pasó toda la temporada tratando de resolver las cosas sobre la marcha, ya que el entrenador de primer año Steve Nash se vio obligado a jugar una alineación diferente prácticamente en cada juego mientras los Nets lidian con una lesión tras otra, incluido su Big 3, que solo terminó la temporada con 15 partidos jugados juntos.

Esa desafortunada suerte de lesión se trasladó a los playoffs, y específicamente a este enfrentamiento con los Bucks. Apenas 43 segundos en el Juego 1, Harden volvió a lesionarse el tendón de la corva derecho que lo mantuvo fuera durante varias semanas al final de la temporada regular e Irving sufrió un esguince en el tobillo derecho cuando aterrizó sobre el pie de Antetokounmpo a mitad del segundo cuarto del Juego 4 que lo trajo. serie a un final prematuro.

Milwaukee también entró en esta temporada con mucha presión sobre sus hombros colectivos.

Después de que los Bucks estallaran en los playoffs cada uno de los últimos dos años: perdieron cuatro seguidos para caer ante los Toronto Raptors en las Finales de la Conferencia Este de 2019 y luego fueron rebotados de la burbuja de la NBA en los Walt Disney World Resorts el verano pasado en el Este. Semifinales de conferencia del Miami Heat : se le dijo al entrenador Mike Budenholzer que se asegurara de que, esta vez, su equipo estuviera mejor preparado para los desafíos que surgen en los playoffs. Y el gerente general Jon Horst hizo un gran swing, enviando a Eric Bledsoe y varias selecciones de primera ronda a los New Orleans Pelicans por Holiday, uno de los mejores escoltas de dos vías de la liga.

Era una fórmula que Milwaukee esperaba que produjera resultados diferentes esta vez. El sábado por la noche, ese resultó ser el caso.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com