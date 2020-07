Bucks: Korver usará frase ‘BLM’ en dorso de jersey

Entornointeligente.com /

Para Kyle Korver , elegir usar un mensaje de justicia social en el dorso de su jersey de los Milwaukee Bucks fue sencillo.

El jugador, quien se ha expresado sobre el privilegio de los blancos, seleccionó la frase “Black Lives Matter”.

Selecciones Editoriales ‘Igualdad’, mensaje dominante en los jerseys “En este justo momento, este es el mensaje. Todo lo que espero transmitir en el dorso de mi jersey está representado en esas tres palabras”, dijo Korver a The Undefeated.

Los jugadores de la NBA tienen permiso de tener mensajes de justicia social en el dorso de sus jerseys en los primeros cuatro días de la reanudación de la temporada, la cual inicia el 30 de julio.

Luego de los cuatro días, los jugadores tienen la opción de mantener el mensaje en el uniforme arriba del número en el dorso, pero sus apellidos deben estar abajo.

Como resultado de la muerte de George Floyd por brutalidad policiaca, la cual desató protestas y cambios en el mundo, los jugadores de la NBA planean enviar un mensaje y mantener la conversación sobre la injusticia racial y brutalidad policiaca en la reanudación de la temporada en Walt Disney World.

Kyle Korver asegura que las palabras “Black Lives Matter” encapsulan el mensaje completo que desea enviar en el tema de la justicia social en Estados Unidos. Getty Images/Don Juan Moore Michele Roberts, director ejecutivo de la NBPA, dijo a The Undefeated que los 350 jugadores elegibles para la reanudación tomaron una decisión sobre si poner o no mensajes en sus jerseys.

Al menos 17, incluido LeBron James , de Los Angeles Lakers , decidieron usar sus nombres en lugar del mensaje de justicia social .

La lista de mensajes de justicia social sugeridos y acordados por la NBA y la NBPA son los siguientes: Black Lives Matter; Say Their Names; Vote; I Can’t Breathe; Justice; Peace; Equality; Freedom; Enough; Power to the People; Justice Now; Say Her Name; Sí Se Puede (Yes We Can); Liberation; See Us; Hear Us; Respect Us; Love Us; Listen; Listen to Us; Stand Up; Ally; Anti-Racist; I Am A Man; Speak Up; How Many More; Group Economics; Education Reform; and Mentor.

Korver dijo que los jugadores tendrán “una gran oportunidad” de mantener vigentes sus mensajes de activismos y otros temas fuera de la duela.

Lleva ESPN a todos lados Si quieres recibir la mejor información del mundo deportivo, descarga la App ahora. espn.com/app »

“Es una gran oportunidad. Es un momento único. No podemos interactuar mucho entre nosotros por los protocolos de seguridad, pero todos están conscientes de la oportunidad y quieren capitalizarla”, reiteró Korver, de 39 años.

Previamente, Korver reconoció los problemas del privilegio blanco y el racismo en su ensayo para The Player’s Tribune que fue titulado ” Privileged “, publicado el 8 de abril de 2019.

El veterano de 17 años en la NBA dijo el año pasado a The Undefeated que recibió respuestas “muy emotivas” que fueron muy importantes para él.

“Realmente intenté poner mi corazón en el ensayo. Realmente intenté hacerlo a consciencia. Una cosa es tener pensamientos generalizados en tu mente y platicar con alguien a puerta cerrada y otra publicar algo que la gente va a criticar”, señaló Korver a The Undefeated. “Fue algo muy sano para mí. A nivel personal, lo mejor (del ensayo) fue que lo pensé mucho, por años intenté comprender y tuve conversaciones para llegar a ese punto.

“Sin embargo, luego del ensayo, lo vi sólo como un punto de inicio para intentar comprender mejor y ser de ayuda”, concluyó Korver.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com