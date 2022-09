Entornointeligente.com /

Buchecha se emociona no Espaço Favela ao falar de Claudinho: 'Como eu queria que ele estivesse aqui' Cantor lembrou do parceiro que morreu em 2002 e recebeu convidados em show neste domingo de Rock in Rio. Por Braulio Lorentz, g1

04/09/2022 18h55 Atualizado 04/09/2022

‘Só Love’: Público faz coração com as mãos com Buchecha

Buchecha fez um pocket show romântico com várias pérolas do funk melody dos tempos da dupla com Claudinho. A apresentação teve coro da plateia e vários momentos o cantor se emocionou ao falar do parceiro que morreu em acidente de carro em 2002.

«Como eu gostaria que o mano estivesse aqui. O menino nos deixou com 26 anos de idade e nos deixou em 2002. Como eu queria que ele estivesse aqui. E a nossa história vai virar cinema em janeiro», disse, citando o filme sobre a dupla que vai estrear em 2023.

O show começou cinco minutos antes do previsto, às 17h50, para uma pequena multidão, no Espaço Favela, enquanto o Palco Sunset estava lotado para a apresentação de Luíza Sonza com Marina Sena.

1 de 1 Buchecha faz homenagem a Claudinho no Rock in Rio 2022 — Foto: Reprodução/Canal Bis Buchecha faz homenagem a Claudinho no Rock in Rio 2022 — Foto: Reprodução/Canal Bis

O set foi quase todo dedicado aos sucessos da carreira de Claucirlei Jovêncio de Souza, o Buchecha, hoje com 47 anos. A abertura foi com «Xereta», seguida por «Só Love».

A plateia cantou com as mãos para a cima e puxou um coro de «Claudinho, Claudinho», emocionando Buchecha. «Fico assim sem você» foi cantada por ele com voz embargada.

Depois, ele recebeu MC Koringa, que começou sua participação ao som de «Danada que vem». O show teve mais convidados, como Valesca Popozuda e Tati Quebra-Barraco que já chegou cantando «Boladona» e emendou com «Dako é bom».

O show de Buchecha foi mais uma vez em que o Rock in Rio deu espaço ao funk, como já havia acontecido no sábado de festival.

