Bucaneros de Venezuela dará su mejor esfuerzo en Copa Libertadores Futsala en Argentina

Víctor Sánchez Valdivieso @vesanchezv – Con la misma potencia, destreza e ímpetu que les llevó en menos de un año alzar los títulos de campeones y subcampeones en la Liga FutVe de la especialidad, Bucaneros de La Guaira espera con hacer un papel decoroso en la Copa CONMEBOL Libertadores de Fútbol Sala 2022 que arranca este sábado 24 de septiembre en Buenos Aires, Argentina.

Dirigidos por el técnico José «Cheo» Martínez, los litoralenses debutarán este sábado en el último duelo de la jornada inaugural ante Deportivo Meta de Colombia (8:00 de la noche) como integrantes del Grupo C que también conforman el Club San Martín de Porres de Bolivia y el cabeza de serie Barrancas Central de Argentina.

El domingo 25, el cuadro naranja se medirá a los altiplanos (4:00 de la tarde) y el lunes 26 cerrarán la fase de grupos ante los albicelestes (10.00 de la mañana) que surgen con el favoritismo de estar entre los clasificados a la próxima ronda. Si bien Bucaneros de La Guaira no juega como equipo desde mayo, tiene una plantilla que sabe jugar de menos a más, enfocados con el objetivo de trascender en el torneo.

Desde que arrancaron las prácticas a principios de este mes, el equipo cuenta con interesantes piezas que podrán ser de utilidad en Argentina como el pivot Enayker Morales, el portero Manuel Fernández, el delantero José Landaeta o el lateral Edwin Bracho que viene como refuerzo del Santa Bárbara FC, todos ellos siendo parte de una plantilla conformada por diez guerreros que defenderán el futsala criollo.

Pero en la competición regional también habrá jugadores venezolanos que defenderán los colores de varios equipos sudamericanas, tal como le tocará enfrentar Bucaneros de La Guaira al Barrancas Central de Argentina que dispondrá de Ángel Muñoz, Oscar Fernández o Andrés Terán, por Cerro Porteño de Paraguay estará Jean Trujillo o con el Club Peñarol de Uruguay contará con Wilmer Cabarcas.

En otros duelos del primer dia, el campeón San Lorenzo de Argentina debutará ante Boca de Ecuador y Cerro Porteño de Paraguay hará lo propio con Universidad de Chile por el Grupo A, Cascavel Futsal de Brasil vs Boca Juniors de Argentina, Dep. Panta Walon de Peru vs Peñarol de Uruguay por el Grupo B, mientras que Barrancas de Argentina y San Martín de Bolivia abrirán el Grupo C.

