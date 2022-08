BTS actuará en Busan para la candidatura de la Expo 2030

Entornointeligente.com /

La banda BTS actuará en Busan de forma gratuita el 15 de octubre en la ciudad surcoreana para promocionar su candidatura a la Expo 2030; que supondrá su primera actuación tras anunciar en junio que sus integrantes se centrarán en proyectos personales.

El grupo anunció que el concierto (cuyas entradas pueden reservarse en la plataforma surcoreana Interpark) tendrá lugar en un recinto para 100.000 personas habilitado; especialmente para la ocasión en el condado de Gijang, en el norte de la ciudad portuaria.

La banda formada por RM, Jimin, Jin, V, Suga, J-Hope y Jungkook no había anunciado hasta ahora la fecha de su esperado concierto; que será el que más público congregue hasta la fecha en su país de origen.

Banda BTS actuará en Busan A su vez, el recital (que podrá ser visionado también gratis por internet) podrá verse en una pantalla gigante en otro recinto; que la ciudad de Busan habilitará en la terminal internacional de pasajeros del puerto.

El concierto, titulado como su último sencillo «Yet to come»; será el primero que ofrece además el conjunto de K-Pop desde marzo, cuando tuvo lugar su serie de conciertos «Permission to dance on stage» en Seúl.

Pocos días después de que BTS anunciara que sus miembros se enfocarán en sus proyectos personales en los próximos meses; -periodo durante el cual varios de sus miembros están obligados además a cumplir con el servicio militar obligatorio- su agencia, Hybe, anunció la firma de un acuerdo con la ciudad de Busan para apoyar su candidatura para acoger la Expo 2030.

Está previsto que la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE) seleccione a finales de 2023 a la ciudad que acogerá la Expo 2030 de entre Busan (segunda urbe más grande de Corea del Sur y situada a unos 450 kilómetros al sureste de Seúl); Riad, Odesa (Ucrania) y Roma.

