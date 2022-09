Básicos para conservar las cucharas de madera – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Las cucharas de madera forman parte de esos utensilios de cocina que llegaron para facilitarnos la vida al momento de preparar los alimentos .

Estas piezas tienen la particularidad de no dañar los utensilios de cocina, además, son resistentes al calor, no hay riesgo de que se derritan, y son en la mayoría de los casos, muy económicas.

Partiendo de ello y si deseas que se conserve el mayor tiempo posible en las mejores condiciones, en estas líneas te damos algunos consejos básicos para aprendas a cuidarlas.

Las cucharas de madera Al igual que una cuchara normal, estas son un utensilio con un mango que acaba en una pequeña cabeza cóncava. Sus usos son principalmente para preparar o servir los alimentos .

Estas son sin duda una opción no solo por tradición o costumbre , sino por razones prácticas, como, no rayan los utensilios, no conducen calor, son fáciles de agarrar y son duraderos.

Consejos Para garantizar su vida útil se recomienda adquirir aquellas que tengan una forma y tamaño adecuado a tus necesidades, y que sean lisas, porque si tienen grabados o formas que generen rincones, se favorece que acumulen restos de alimentos y humedad .

Gracias a ello, se facilita un foco para el crecimiento de microbios y bacterias que ponen en riesgo la salud de la familia.

También debes:

※ Lavar las cucharas al terminar de utilizarlas, hacerlo a mano , con agua tibia y un jabón líquido o lavavajillas no abrasivo.

※ Evitar lavarlas en el lavavajillas , pues es un continuo remojo y además la elevada temperatura favorece su deterioro.

※ Impedir que queden en remojo para evitar el crecimiento de bacterias o que la madera se infle a causa de la absorción del agua.

※ Frotar las cucharas de madera con un limón para eliminar manchas, bacterias y malos olores.

※ Secarlas inmediatamente después de lavarlas, para ello utiliza un paño limpio y seco. Incluso, después deja al aire libre antes de guardarla para que se termine de secar.

※ Guardar en lugares abiertos , en lugar de un cajón para que se mantengan ventiladas.

※ Frotar de vez en cuando con aceite de oliva para crear una película que proteja la madera y mejore su aspecto.

2022-09-06

