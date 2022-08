Bryan Ruiz va fijo a Catar

Entornointeligente.com /

Ya falta menos para que inicie el Mundial Catar 2022, a realizarse del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Costa Rica se medirá a España, Alemania y Japón.

El técnico Luis Fernando Suárez señala que solo un jugador tiene el campo fijo, se trata del volante y capitán Bryan Ruiz González. El colombiano habló de este y otros temas.

¿Qué le preocupa más en estos momentos para hacer la lista definitiva?

– En estos momentos no estoy haciendo la lista. No tengo lista y no me preocupa. Tomaré la decisión en su momento.

¿Hay alguno con campo fijo?

– Hay uno, Bryan Ruiz. No más.

¿Por qué tiene Bryan Ruiz ese privilegio?

– Se lo merece, es un reconocimiento por lo que ha hecho por este país. Si alguien ha mostrado que quiere a este país es Bryan Ruiz. Si alguien lo ha hecho de manera profesional y desea representarnos es Bryan Ruiz. Ya lo dijo, que es su última versión como futbolista profesional y además nos clasificó. Se lo merece.

¿Algún futbolista se podrá meter de última hora?

– La lista está abierta para todo jugador que uno considere que puede rendir y se esté mostrando.

¿Va a espiar a Alemania, España y Japón?

– Hemos estado haciendo un estudio concienzudo, tengo los informes de los tres equipos, de España, Japón y Alemania, pero también miro hacia adelante las posibles llaves o equipos que uno tiene. Lo importante es que los jugadores conozcan al dedillo las fortalezas y debilidades de los equipos y lo voy a hacer pronto, para que estén jugando el mundial antes.

¿Qué le parece que hayan firmado a Brandon Aguilera y Jewison Bennette en clubes ingleses?

– Bien porque van a llegar a un campeonato de una calidad excelsa. Tanto Jewison como Brandon deben ser conscientes de que deben entrenar, cuidarse y ser más profesionales de lo que han sido aquí para poder triunfar como se lo merecen. Deben ser conscientes de eso para crecer.

¿Sabe algo del otro rival que tendrá la Sele, además de Corea del Sur?

– No está definido todavía. Estamos esperando, pero al final lo más importante y vital es juntarnos a trabajar, independientemente de quién sea el rival. Lo que deseo es juntarme con el grupo lo más pronto posible para hablar de lo que tenemos enfrente.

¿El campamento previo al Mundial sería en Turquía nada más?

– La última parte de noviembre va a ser en Turquía y la otra en Emiratos Árabes Unidos, donde va a jugarse un partido.

¿Qué le parece la lucha por la portería, donde se han metido otros candidatos?

– Es un muy buen dilema que tengo ahora y no solamente en esa posición, pues hay varios muchachos que se están mostrando bien. Buscaremos no equivocarnos. Hay que tratar de ser lo más justo. De seguro no voy a complacer a todo el mundo y se van a quedar muchos, pero vamos por la mejor decisión.

¿Cuán cerca o lejos está de la lista?

– No la quiero tener cerca, la quiero tener lejos, quiero tener los mejores motivos para llamar a los mejores. Voy a esperar hasta el final.

¿Cuánta ayuda le pueden dar los 12 entrenadores de los equipos nacionales?

– Es muy importante tener cerca a los entrenadores, pues los primeros asistentes técnicos de un seleccionador son los técnicos de los clubes y he recibido una muy buna energía. La gente ha estado muy abierta.

¿Ha hablado con Keylor Navas? ¿Es lo mejor que vaya a Nápoles?

– No estoy pensando en lo mejor para la Selección sino en lo mejor para Keylor. Debe elegir lo mejor y lo más importante es la persona, por encima de cualquier cosa.

¿La lista para los fogueos de setiembre será la última oportunidad de mostrarse?

– Voy a esperar hasta lo último para la mejor decisión. Pueden estar muchos o pocos, pero la definitiva será en noviembre, para viajar, 5 o 6 (de ese mes).

¿Tener que dar 26 nombres para el Mundial es más difícil que dar 23?

– Es igual de difícil. Elegir jugadores para una Selección no es fácil.

Jueves 25 Agosto, 2022

HORA: 12:00 AM

