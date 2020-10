Brutal golpiza a dos músicos por hablar español en un bar de Estados Unidos

Algunos testigos informaron que la razón de esa fuerte golpiza se debe a que los hombres de origen cubano estaban hablando en español

Mientras mantenían una conversación en español y esperaban en la fila para el baño, dos músicos fueron agredidos a golpes por dos sujetos que les ocasionaron serias lesiones.

De acuerdo a la revista People en español, las victimas son Lorenzo Molina y Orlando Morales, quienes furron golpeados cuando se encontraban departiendo en un bar ubicado en Tennessee, Estados Unidos, de nombre Tony’s Eat & Drink.

“Mi amigo y yo fuimos brutalmente atacados en un bar porque estábamos hablando en español”, explicó Molina en una recaudación de fondos mediante GoFyndMe. “Sufrimos de golpes en la cara, en la parte de atrás de la cabeza, en los ojos y la espalda que nos dejaron hematomas”.

Algunos testigos informaron que la razón de esa fuerte golpiza se debe a que los hombres de origen cubano estaban hablando en español.

“Mi amigo no se encuentra [Orlando Morales] bien”, explicó a OnCuba. “A Orlando le partieron la nariz, sufrió de sangramiento interno en su cara; en fin algo bien desagradable”.

Lorenzo Molina y Orlando Morales son integrantes de The Mavericks, un grupo de música country fundado en 1989 en Florida. Diversas agrupaciones hispanas se han pronunciado para reprobar este hecho y esperan alguna reprimenda para los atacantes. Por su parte, el lugar donde ocurrió el desafortunado evento se deslindó de cualquier responsabilidad y aseguró que “no apoyan el racismo” ni permiten crímenes de odio; por lo tanto, “estamos tomando este asunto seriamente”.

