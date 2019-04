Bruno Marabel postergó declaración ante el Ministerio Público

Entornointeligente.com / El procesado por el crimen en la casa del horror , Bruno Marabel , debía prestar declaración indagatoria este martes ante la fiscala Esmilda Álvarez. Sin embargo, en horas de la mañana solicitó postergar nuevamente la fecha. Marabel había solicitado comparecer ante la agente fiscal el viernes de la semana pasada, luego de haberse negado a hacerlo en noviembre del año 2018. La audiencia quedó con una nueva fecha a confirmar. El joven, de 19 años, es sindicado como responsable del asesinato de su esposa Dalma Rojas , sus hijos de 4 y 6 años y de los padres de Dalma, Julio Rojas del Valle y Elba Rodas. Fue imputado por feminicidio y homicidio doloso. Lea más: Bruno Marabel solicitó declarar ante la Fiscalía por quíntuple homicidio Hasta la fecha, Bruno Marabel se abstuvo de declarar y no se conoce la versión oficial del detenido. No obstante, la investigación fiscal concluyó que Marabel actuó solo y perpetró el crimen de manera secuencial. Las otras personas que fueron investigadas -por homicidio doloso en calidad de cómplices- son Alba Armoa, María Araceli Sosa y Marcelo Sosa, pero fueron puestas en libertad tras ser desvinculadas del homicidio. Nota relacionada: Fiscala concluyó investigación sobre quíntuple crimen en “casa del horror” El macabro hallazgo se registró el 8 de octubre de 2018, en una vivienda situada en las calles Oliva y Montevideo del centro capitalino. El Departamento Forense determinó que cuatro victimas presentaban rastros de haber sido apuñaladas. En el caso de la joven Dalma Rojas no se pudo determinar la causa de la muerte debido al avanzado estado de putrefacción del cuerpo. En la misma situación se encontraba el niño de 6 años, pero se presume que fue apuñalado, por el estado de sus ropas. Rojas del Valle tenía incrustado en el pecho un espadín con fotos de los niños fallecidos, el chico de 4 años presentó heridas de estrangulación y 17 puñaladas, la mujer adulta también tenía una lesión por apuñalamiento en el pulmón.LINK ORIGINAL: Ultima Hora

