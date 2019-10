Bruno Lage perspectiva entrada forte na Taça de Portugal

Entornointeligente.com /

O treinador do Benfica, Bruno Lage, perspectivou uma entrada forte no jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Cova da Piedade, agendado para esta sexta-feira, às 20h30, garantindo um regresso em alta depois da longa interrupção das competições motivada pelas eleições e pelos jogos de qualificação das selecções para o Euro2020.

"Pretendemos uma entrada muito forte depois desta longa paragem", referiu o treinador do Benfica, considerando que o adversário, da II Liga, é um conjunto "organizado, com bons valores, essencialmente na frente, onde tem jogadores muito experientes", alertou Bruno Lage, mentalizado para o ciclo que "se avizinha terrível para todas as equipas".

A paragem dos campeonatos proporcionou, apesar das inúmeras ausências, um tempo essencial para “recuperar jogadores lesionados” e dar descanso aos que estão “sempre em competição”, além de ter permitido trabalhar “pormenores do jogo” que a competição de três em três dias não permite.

“Momentos, fases do jogo que consideramos importantes e que treinámos. Aproveitámos da melhor maneira a paragem e acompanhámos os nossos jogadores nas selecções. Por isso, estamos preparadíssimos para ter uma reentrada forte na competição”, concluiu Bruno Lage antes de um novo ciclo em que disputará sete jogos em 23 dias.

