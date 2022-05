Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Enem 2022 Blogueiras foragidas Tortura contra crianças Guerra na Ucrânia Brunna Gonçalves acena com ‘cargo’ no carnaval 2023 Dançarina e ex-BBB veio na Beija-Flor no Desfile das Campeãs. Por Suelen Bastos, g1 Rio

01/05/2022 00h39 Atualizado 01/05/2022

1 de 1 Brunna Gonçalves — Foto: Suelen Bastos/g1 Brunna Gonçalves — Foto: Suelen Bastos/g1

A dançarina e ex-BBB Brunna Goncalves promete surpresas para o carnaval de 2023.

«Não posso adiantar muita coisa, mas já começaram as negociações. Podem esperar que vem aí muita surpresa «, disse.

Neste ano, a beldade desfilou com a Beija-Flor , mas não conseguiu o posto de musa, já que estava no BBB na época em que a escola deveria ter apresentado o nome dela.

«Vou desfilar, mas não vai ser como musa. A escola entregou o livro com o nome dos componentes e suas posições em janeiro, quando eu ainda estava confinada. Hoje vim só para ensaiar e prestigiar a escola, sem títulos. Quem sabe o ano que vem…? «, disse.

Casada com a cantora Ludmilla , Brunna foi a quinta eliminada do BBB. Ela deixou a casa em 23 de fevereiro.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com