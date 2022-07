Bruce Willis regresa emocionado al plató de Duro de Matar

Entornointeligente.com /

Después de 34 años, Bruce Willis ha vuelto a visitar el legendario plató de su éxito de taquilla de 1988, Duro de Matar.

El actor, de 67 años, volvió el viernes a la cima del Fox Plaza de Los Ángeles, que fue el escenario de la ficticia Plaza Nakatomi en la exitosa película.

Su esposa Emma Heming Willis, de 44 años, compartió un vídeo en blanco y negro del momento en Instagram con motivo del 34º aniversario de la película y lo tituló: «Nakatomi Plaza 34 años después».

En el vídeo, se ve a Bruce en la actualidad en lo alto de la torre, antes de que las imágenes den paso a otras de él en la película de acción.

La estrella asumió el famoso papel de John McClane, un agente de policía de Nueva York que visita a su esposa, de la que está separado, en su oficina de Nakatomi Plaza, donde los empleados están celebrando una fiesta de Navidad.

Los festejos pronto llegan a su fin cuando un grupo de terroristas asalta el edificio y le toca a John salvar a los rehenes.

El actor volvió a la franquicia para cuatro secuelas, incluyendo Duro de Matar 2 (1990), Duro de Matar con Venganza (1995), Vive Libre o Duro de Matar (2007) y Un Buen Día para Morir (2013).

Fue una visita especialmente conmovedora, casi un círculo completo para la estrella, que se retira de la actuación después de más de 40 años en la industria tras su diagnóstico de afasia.

La afasia es una enfermedad degenerativa que afecta al habla y a la comunicación, normalmente causada por daños en el cerebro, y las personas que habían trabajado con Willis antes de su retirada estaban supuestamente preocupadas por su bienestar.

En marzo, su familia, que incluye a su ex esposa la actriz Demi Moore, con la que tiene tres hijas, Rumer, Tallulah y Scout, anunció en sus páginas colectivas de Instagram que se retiraba del rodaje de películas.

Este es un momento muy difícil para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo», añadieron.

Nos estamos moviendo a través de esto como una unidad familiar fuerte, y queríamos traer a sus fans porque sabemos lo mucho que significa para ustedes, como ustedes lo hacen para él. Como Bruce siempre dice: «Vivan la vida» y juntos planeamos hacer eso’.

Su esposa Emma respondió a la avalancha de buenos deseos en su Instagram Story con: ‘Su amor, apoyo, compasión, oraciones realmente ayudan. Estoy muy agradecida».

Gracias desde el fondo de mi corazón».

La modelo, que tiene a sus hijas Mabel, de 10 años, y Evelyn, de ocho, con Bruce, admitió más tarde que cuidar de la familia le ha «pasado factura» a su salud mental tras el diagnóstico de afasia de la estrella.

Dijo a The Bump: «Alguien me dijo no hace mucho que cuando cuidas demasiado a alguien, acabas por no cuidarte a ti mismo. Eso me paró en seco y realmente me resonó».

